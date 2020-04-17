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Biopharma присоединилась к международному альянсу по разработке лекарства от COVID-19

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Мировые лидеры производства лекарств из плазмы крови объединили усилия для ускорения разработки и производства гипериммунного иммуноглобулина. Назначение препарата - лечение пациентов с осложненным течением COVID-19.

17 апреля 2020 - С инициативой совместных действий выступили компании CSL Behring (США) и Takeda (Япония). К ним уже присоединились Biotest (Германия), BPL (Великобритания), LFB (Франция) и Octapharma (Швейцария). Альянс позволит объединить усилия ведущих специалистов отрасли из разных частей мира для разработки надежного и эффективного способа для лечения больных COVID-19.

"Я считаю создание такого альянса чрезвычайно важным. Никакого сомнения, что результатом совместных действий станет значительный прорыв в борьбе с пандемией. Biopharma готова присоединиться к объединению и использовать свои технологии и ресурсы для разработки, клинических исследований и производства лекарства ", - сообщил президент компании Константин Ефименко.

Кроме того, мы понимаем, что сбор специфической плазмы является одной из ключевых точек на пути к успешному результату. Этот факт делает Biopharma хорошим кандидатом для сотрудничества, ведь мы не только один из самых современных заводов мира, но и собственную сеть центров сбора плазмы. Мы также верим в профессионализм каждого специалиста всех украинских центров службы крови и уверены в их готовности присоединиться к сбору плазмы. Это важно для спасения людей.

Предполагается, что для разработки гипериммунной терапии требуется донорство плазмы крови многими пациентами, которые полностью выздоровели от COVID-19. В крови людей уже содержатся антитела, способные бороться с коронавирусной инфекцией. С собранной плазмы будет произведен препарат с высоким содержанием антител к COVID-19. В связи с этим Biopharma обращается к активному гражданского общества с призывом содействовать развитию донорства плазмы.

Biopharma - Украинский биотехнологическая компания. Это единственный завод в Восточной Европе, который имеет самые современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет. Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира. Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в г. Белой Церкви. Компания развивает сеть собственных плазмацентров.

Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове:

- м. Сумы, Шостка и Конотоп https://cutt.ly/HtZJZbQ

- м. Харьков https://cutt.ly/mtvDrZR

- м.Днипро https://cutt.ly/utZJXu6

- Черкассы https://cutt.ly/5tvDuz5

С дополнительными вопросами обращайтесь

в департамент коммуникации Biopharma.

Тел. 0930091609

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