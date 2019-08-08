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Bionorica "эффективно" лечит насморк украинцев

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"Компания "Бионорика" является одним из ведущих мировых производителей лекарственных средств растительного происхождения. Наша цель состоит в том, чтобы сделать медицину более природной. Для этого мы объединяем современные исследования в сфере фармакологии и целительную силу растений".

Эта компания радует нас своей продукцией более 80 лет, которая известна хорошей переносимостью. Особое место среди "натурального разнообразия" занимает препарат Синупрет, который предназначается для лечения насморка и синусита. Этот чудо-препарат в форме сиропа и таблеток даже стал лидером продаж в 2013-2015 годах. Одним словом, лекарство работает.

Bionorica "эффективно" лечит насморк украинцев

Спустя 65 лет после изобретения Синупрет, кому-то в голову пришла гениальная мысль "проверить документы". Это было в далеком 2006 году, когда вышла спонсорская статья с положительными результатами. Правда, было отмечено, что эффективность препарата выше, если его применять в комбинации с антибактериальными средствами.

Результаты первого обзора исследований оказались не такими положительными для производителя. В работе подробно разобраны шесть исследований Синупрет, в которых отсутствует статистическая достоверность результатов.

В 2016 году было точно известно только одно – чтобы делать выводы об эффективности, надо проводить дальнейшие клинические исследования. Следующие 2017 и 2018 годы были не менее трудными для Бионорики: нет доказательств эффективности Синупрет при лечении отита и чтобы его рекомендовать пациента, необходимо проводить большие качественные клинические исследования.

В итоге определить его эффективность так и не удалось. Все статьи были написаны немцами, а производитель щедро спонсировал клинические исследования. Даже если не продавать лекарство в стране изготовителя, можно найти рынки с более благоприятными условиями, где не слышали о доказательной медицине.

Bionorica "эффективно" лечит насморк украинцев

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
лекарства грипп
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