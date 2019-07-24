Без вакцины: украинские миротворцы оказались в эпицентре вспышки ужасных болезней

Сотни невакцинированных украинских миротворцев находятся в эпицентре вспышек холеры, брюшного тифа и вируса Эболы в Конго, что является нарушением международных норм.

Об этом сообщил в Facebook фронтмен группы "Антитела" и молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя. По его информации, весной 2019 года личный состав 18-й отдельной вертолетной бригады начали готовить для очередной ротации в составе миротворческого контингента ООН в Конго.

Согласно ратифицированному Киевом "Меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и ООН", Украина была обязана вакцинировать личный состав. Ведь в Конго регулярно фиксируют вспышки холеры. Последние случаи: лето 2013-го, осень 2017-го, осень 2018 года. Также там регулярно вспыхивают эпидемии брюшного тифа, менингитовой инфекции, вируса Эбола.

По словам Тополи, на момент подготовки очередной ротации, весной 2019 года, вакцина от холеры не была официально зарегистрирована в Украине. Министерство обороны обязано было обратиться в Минздрав и в исключительном порядке заказать вакцину для прививки военнослужащих перед отправкой.

Но судя по имеющимся документам, становится ясно, что руководство медицинского департамента МОУ во главе с генерал-майором Игорем Хоменко направляло запрос к представителю ООН с просьбой провести вакцинацию в госпитале ООН III-го уровня (город Гома, индусский контингент) непосредственно на месте дислокации в Конго. Но получило официальный ответ, что в госпитале вакцины против холеры, красного тифа и менингитовой инфекции нет. И что указанные вакцины в госпиталь ООН не поставляются, поскольку личный состав контингентов должен прибывать в Конго уже обязательно вакцинированным в своей стране.

Тарас Тополя Clutch

"Я пытался узнать контакты семей военнослужащих, но это закрытая информация. Поэтому прошу, возможно, кто-то из членов семей это прочитает, донесите до всех: наши вертолетчики в Конго беззащитны перед угрозой заражения смертельными заболеваниями. Нужно срочно повлиять на ситуацию, ведь около 250 украинских граждан сегодня несут службу в зоне потенциального заражения без необходимых прививок, в нарушение международных норм! Поэтому, в случае вспышки эпидемии среди миротворческого контингента Украины в Конго, все расходы, связанные с лечением, реабилитацией, транспортировкой (в случае смерти), государство Украина должна оплачивать самостоятельно, из госбюджета", – объяснил Тополя.

Он подчеркнул, что в противном случае, если бы были сделаны прививки, эти расходы и медицинский уход были бы возложены на ООН.

"Важным является также вопрос национальной безопасности в части возможного заноса на территорию Украины таких опасных заболеваний, как холера, брюшной тиф, менингококковый менингит, чума, желтая лихорадка, малярия. Больные в бессимптомном (инкубационном) периоде заболевания становятся носителями, а в дальнейшем – ячейками опасных инфекционных заболеваний. В случае возвращения в Украину в указанный период они могут вызвать вспышку эпидемии в местах проживания. А пока украинцы без прививок несут службу в Конго, генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко на сайте министерства обороны Украины, 9 июля 2019 года, публикует свое интервью с красивым названием "Мы не экономим на здоровье тех, кто защищает Украину", – возмущается музыкант.

По его словам, информация была передана в СБУ для открытия уголовного производства против уполномоченных должностных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!