Без ИНН: какие документы нужны для подписания договора с врачом ребенку

В некоторых медучреждениях с родителей требуют ИНН ребенка для подписания договора с врачом. Однако этот документ нужен только для тех детей, которые уже достигли 14-летнего возраста.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что за детей младше 14 лет декларацию с врачом подписывает один из родителей, взяв с собой свои документы (паспорт, ИНН), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон.
При этом ИНН ребенка им не нужен.
"Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то подписать декларацию с выбранным врачом он может самостоятельно", - добавила Супрун.
Также чиновник напомнила, что ребенок до 18 лет может подписать декларацию с семейным врачом или педиатром, а с 18 лет нужно будет подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом.
Ранее "МедОбоз" сообщал, что правительство утвердило тарифы на оказание медпомощи пациентов.
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