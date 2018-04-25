Без ИНН: какие документы нужны для подписания договора с врачом ребенку

В некоторых медучреждениях с родителей требуют ИНН ребенка для подписания договора с врачом. Однако этот документ нужен только для тех детей, которые уже достигли 14-летнего возраста.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что за детей младше 14 лет декларацию с врачом подписывает один из родителей, взяв с собой свои документы (паспорт, ИНН), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон.

При этом ИНН ребенка им не нужен.

"Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то подписать декларацию с выбранным врачом он может самостоятельно", - добавила Супрун.

Также чиновник напомнила, что ребенок до 18 лет может подписать декларацию с семейным врачом или педиатром, а с 18 лет нужно будет подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом.

Ранее "МедОбоз" сообщал, что правительство утвердило тарифы на оказание медпомощи пациентов.