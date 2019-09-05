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Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

Бесполезная х*йня: Актовегин все еще продают

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Актовегин популярный препарат, которой назначают при нарушениях обменных процессов в мозге, ранах и ожогах, осложнениях при раке и даже беременным. Список заболеваний, с которыми он справляется, довольно внушительный. Однако давайте разберемся, насколько заявленные производителем свойства соответствуют реальности.

За выпуск лекарства отвечает фармфирма "Сотекс", которая относится к Takeda Pharmaceutical. Последняя является азиатской компанией и входит в топ-15 мировых производителей препаратов. Основные направления ее работы: метаболический расстройства, неврология, сердечно-сосудистые болезни, иммунология и пр. Актовегин производят из крови телят и он является натуральным лекарственным средством. Правда, есть одно "но". Он разрешен и активно продается в России и Украине, но запрещен в Канаде и США, где контроль медикаментов и их безопасности проводятся на высоком уровне.

Актовегин не первый препарат такого рода, это дженерик, появившийся после того, как истек срок патента на швейцарский Солкосерил. Зачастую дженерики выпускаются другими компаниями и под другим названием, а еще стоят значительно дешевле, ведь нет необходимости переплачивать за бренд. Меньшая цена – это, безусловно, преимущество. Но у таких препаратов есть свой минус – при их производстве не проводятся клинические испытания, их эффективность не сравнивается с оригиналом, не оцениваются дополнительные вещества и вероятность развития побочных реакций.

Бесполезная х*йня: Актовегин все еще продают

Но вернемся к действующему веществу Актовегина – депротеинизированному гемодиализату крови телят, который представлен в виде раствора для инъекций, геля и мази. Очищенная от белков определенного размера смесь положительно влияет на синтез АТФ (универсальная энергетическая валюта в организме) потребление клетками кислорода. Скорее всего, такое действие оказывают инозитол-фосфоолигосахариды.

Интересно, что на англоязычном сайте Takeda Pharmaceutical актовегин не найти в списке производимых ею лекарств, а на русскоязычном сайте компании под названием "Такеда Россия – СНГ" он доступен по рецепту. Однако имеются некоторые сложности с доступностью страницы.

Если прибегнуть к помощи достоверных источников, то есть научных публикаций, можно обнаружить следующее. За последние 40 лет поиск в PubMed выдает целых 133 статьи. Один из обзоров, опубликованный в British Journal of Sports Medicine (IF 6,7), привел лишь ограниченные доказательства эффективности Актовегина при травмах подколенного сухожилия. В 2011 году препарат попал в допинговый скандал: врач прописывал спортсменам Актовегин вместе с гормоном роста человека. Приговор – 3 года в тюрьме, штраф и конфискация имущества.

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Кроме того, опасность таких назначений заключается в риске заразиться прионными заболеваниями. У коров – это коровье бешенство, у человека – болезнь Крейцфельда — Якоба. Это состояние приводит к дегенерации нервной ткани, в основе которого лежит неправильно свернувшийся белок. По этой причине, США и Канада запретили производство, ввоз и назначение пациентам препаратов на основе компонентов животного происхождения. Но данные о возможной опасности препарата никак не отразились на продаже Актовегина на территории стран СНГ.

Политика Канады, США и многих других стран по отношению к препарату объясняет то, что на англоязычном сайте компании о нем нет никакой информации. То есть на эту аудиторию уже не рассчитывают. Меры РФ, в отличие от Республики Беларуси и Украины, ограничились документом на запрет ввоза мяса и других продуктов убоя крупного рогатого скота из Великобритании, Португалии, Швейцарии, некоторых регионов Франции. Но о лекарствах на основе животных компонентов речи не шло, поэтому такие препараты импортируются и дальше. Это не коснулось стран Восточной Европы, а значит, производить на их территории препараты с потенциально опасными компонентами можно. К сожалению, достоверные данные ВОЗ о рисках распространения прионных инфекция в этих странах отсутствуют.

Также существуют препараты, которые производятся из мозга животных, например, церебролизин, кортексин. Поскольку такие лекарства не имеют доказательной базы и несут угрозу в виде опасных заболеваний, лучше все-таки воздержаться от лечения с их помощью.

Бесполезная х*йня: Актовегин все еще продают
Бесполезная х*йня: Актовегин все еще продают

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
лекарства
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