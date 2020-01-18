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Бесплатные роды в Украине: всплыли новые подробности медреформы

2.5т
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В Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги роддомов станут бесплатными с 1 апреля 2020 года. На каждую роженицу медучреждениям будут выделять 8500 грн.

Как будет работать новая инициатива, рассказала в эфире ObozTV менеджер экспертной группы "Охрана здоровья" Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова. Эксперт заявила, что сегодня не знает ни одной пациентки, которая рожала бы бесплатно.

"Логика расчета за услуги, за пролеченные случаи будет сохраняться, как на первичке. С апреля 2020 года такая структура финансирования будет работать на вторичном и третичном звене", – объяснила она.

Бубенчикова отметила, что на данном этапе медреформы важную роль будет играть человеческий фактор: "Есть перечень услуг, включенных в пакет медицинских гарантий – это одно дело. Мы понимаем, что есть человеческий фактор – медицинский персонал, врачи... Тут дело и в докторе, и в пациенте – например, врач может и не просить взятку, а пациент сам ее несет".

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"Надо быть очень осторожными и внимательными. Пациенту нужно понимать свои права – за что заплатило государство, на что он может рассчитывать. Врачу медучреждения надо принять эти правила и наладить деятельность своего учреждения таким образом, чтобы оптимально все затраты, которые они несут за пролеченные случаи, не превышали, а может и были меньше того, за что будет платить НСЗУ, чтобы быть в плюсе, чтобы зарабатывать", – рассказала эксперт.

Также Бубенчикова прокомментировала сумму в 8500 грн, которую планируют выделять на перечень стандартных услуг – обычные роды, кесарево сечение, лекарства, палата, прививка, экстренная помощь и реанимация.

"Все тарифы, которые будет выставлять Национальная служба здоровья, являются не просто просчитанными "в среднем". Год или больше шли пилотные проекты в Полтаве и других регионах. Будет рассчитан средний оптимальный тариф для каждой услуги. Задача медучреждений – построить свою экономику так, чтобы не иметь лишних и необъективных затрат, чтобы суммы, которую платит НСЗУ, было достаточно", – заключила она.

Бесплатные роды в Украине: всплыли новые подробности медреформы

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках медреформы с 1 апреля 2020 года украинцы смогут бесплатно получать около 50 медуслуг – ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.

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Темы
Беременность и роды Медицинские нововведения в Украине Медицинская реформа Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Светлана Бубенчикова
Место
Украина
Тег
медреформа
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нда, тяжело нынче жить в це европейской Стране! Напомню, в России медицина бесплатная.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Мельников Дмитрий, точно не уверен, но вроде с родами роженицам дают сертификат, потом этот сертификат передаётся медучреждению, где роженица обслуживалась, а потом по нему уже медучреждение получает деньги от государства.
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