Бесплатные лекарства: где, как и какие медикаменты раздают аптеки

Уже почти год в Украине действует программа "Доступные лекарства", по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом второго типа могут получить медикаменты (259 наименований) совершенно бесплатно либо с незначительной доплатой.
По словам главы столичного Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарства, которое участвует в программе "Доступные лекарства". Если же медикамент превышает установленную предельную цену, разницу доплачивает пациент. В департаменте отметили, что в Киеве на сегодняшний день в программе участвуют уже порядка 600 аптек, а также предоставили полный список их названий и адресов.
Как получить лекарства бесплатно:
1. Идите на прием к семейному доктору или узкопрофильному специалисту.
2. Возьмите рецепт на необходимый препарат (в рецепте должна быть печать и подпись врача, печать медучреждения и рецептурные печати, а также указаны данные о пациенте).
3. С рецептом отправляйтесь в аптеку, принимающую участие в программе "Доступные лекарства" - узнать ее можно по специальной наклейке "Доступні ліки. Урядова програма".
4. Предъявите фармацевту рецепт и получите необходимое лекарство .
Какие медкаменты можно получить по программе (международные названия)?
При сердечно-сосудистых заболеваниях:
Амиодарон
Амлодипин
Атенолол
Верапамил
Гидрохлор-тиазид
Спиронолак-тон
Дигоксин
Еналаприл
Изосорбда динитрат
Клопидогрель
Метопролол
Симвастатин
Бисопролол
Нитроглицерин
Лозартан
При диабете второго типа:
Гликлазид
Глибенкламид
При бронхиальной астме:
Беклометазон
Сальбутамол
Ранее "МедОбоз" рассказывал о лекарствах-пустышках.