Бесплатные лекарства: где, как и какие медикаменты раздают аптеки

Уже почти год в Украине действует программа "Доступные лекарства", по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом второго типа могут получить медикаменты (259 наименований) совершенно бесплатно либо с незначительной доплатой.

По словам главы столичного Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарства, которое участвует в программе "Доступные лекарства". Если же медикамент превышает установленную предельную цену, разницу доплачивает пациент. В департаменте отметили, что в Киеве на сегодняшний день в программе участвуют уже порядка 600 аптек, а также предоставили полный список их названий и адресов.

Как получить лекарства бесплатно:

1. Идите на прием к семейному доктору или узкопрофильному специалисту.

2. Возьмите рецепт на необходимый препарат (в рецепте должна быть печать и подпись врача, печать медучреждения и рецептурные печати, а также указаны данные о пациенте).

3. С рецептом отправляйтесь в аптеку, принимающую участие в программе "Доступные лекарства" - узнать ее можно по специальной наклейке "Доступні ліки. Урядова програма".

4. Предъявите фармацевту рецепт и получите необходимое лекарство .

Новости В опиоидах по рецепту обнаружили серьезную угрозу

Какие медкаменты можно получить по программе (международные названия)?

При сердечно-сосудистых заболеваниях:

Амиодарон

Амлодипин

Атенолол

Верапамил

Гидрохлор-тиазид

Спиронолак-тон

Фуросемид

Дигоксин

Еналаприл

Изосорбда динитрат

Карведилол

Клопидогрель

Метопролол

Симвастатин

Бисопролол

Нитроглицерин

Лозартан

Новости Диабет оказался пятью разными заболеваниями

При диабете второго типа:

Гликлазид

Метформин

Глибенкламид

При бронхиальной астме:

Беклометазон

Будесонид

Сальбутамол

Ранее "МедОбоз" рассказывал о лекарствах-пустышках.