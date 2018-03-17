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Бесплатные лекарства: где, как и какие медикаменты раздают аптеки

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Уже почти год в Украине действует программа "Доступные лекарства", по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом второго типа могут получить медикаменты (259 наименований) совершенно бесплатно либо с незначительной доплатой.

По словам главы столичного Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарства, которое участвует в программе "Доступные лекарства". Если же медикамент превышает установленную предельную цену, разницу доплачивает пациент. В департаменте отметили, что в Киеве на сегодняшний день в программе участвуют уже порядка 600 аптек, а также предоставили полный список их названий и адресов.

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Как получить лекарства бесплатно:

1. Идите на прием к семейному доктору или узкопрофильному специалисту.

2. Возьмите рецепт на необходимый препарат (в рецепте должна быть печать и подпись врача, печать медучреждения и рецептурные печати, а также указаны данные о пациенте).

3. С рецептом отправляйтесь в аптеку, принимающую участие в программе "Доступные лекарства" - узнать ее можно по специальной наклейке "Доступні ліки. Урядова програма".

4. Предъявите фармацевту рецепт и получите необходимое лекарство .

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Какие медкаменты можно получить по программе (международные названия)?

При сердечно-сосудистых заболеваниях:

  • Амиодарон

  • Амлодипин

  • Атенолол

  • Верапамил

  • Гидрохлор-тиазид

  • Спиронолак-тон

  • Фуросемид

  • Дигоксин

  • Еналаприл

  • Изосорбда динитрат

  • Карведилол

  • Клопидогрель

  • Метопролол

  • Симвастатин

  • Бисопролол

  • Нитроглицерин

  • Лозартан

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При диабете второго типа:

При бронхиальной астме:

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Место
УкраинаКиев
Объект
лекарства
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