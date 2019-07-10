"Бедным продают за полцены": IQOS убедительно занимает табачный рынок

В настоящее время на американском рынке электронных сигарет доминирует компания Juul Labs с долей в 75%, тогда как Philip Morris International (PMI) имеет 0%. Но есть предположение, что в течение примерно двух лет позиции могут кардинально измениться, поскольку PMI направило все силы на создание будущего, свободного от табачного дыма.

Philip Morris International – американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире, имеющая в своей копилке несколько лет успешной продажи IQOS в других странах – это специальная электронная система для нагрева табака.

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Все началось в конце 2016 года, когда была подана заявка на продажу IQOS как более безопасной альтернативы обычным сигаретам в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

IQOS Иллюстрация

В этом году 30 апреля FDA "дало добро" на продажу IQOS, хотя разрешение на реализацию еще не означает, что эти продукты безопасны или "одобрены FDA". Все табачные изделия потенциально вредны и вызывают привыкание, говорится на сайте регулятора. Несмотря на то, что IQOS действительно выделяет меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами, комиссия FDA так же отметила, что данных для выводов о долгосрочном воздействии этого устройства на организм не достаточно.

На сегодня IQOS разрешен в 40 странах, среди которых и Новая Зеландия. Как передает Radio New Zealand (RNZ), табачная компания Philip Morris посещает места с большим количеством маори (коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев), чтобы предложить бесплатные пробные версии и скидки на IQOS. Их главная цель женщины маори, которые имеют самые высокие показатели курения в стране – около 37%.

Компания продает свое устройство группам маори за полцены – 50 долларов, а не 100, потому что у них проблемы с финансами.

Представительница маори Иллюстрация

Шейн Кавената Брэдбрук, давний защитник общин маори, свободных от табачного дыма, описывает ужасную тактику PMI: "Вместо того, чтобы прыгать с десятого этажа здания, вы прыгаете с шестого. Это все еще вредно и вызывает сильную зависимость. И то, что они делают – это выманивание денег у самых бедных. Ведь если быть честными, маори меньше всех остальных могут себе это позволить".

Ранее MedOboz сообщал, что электронные сигареты негативно влияют на мозг, поскольку высокое содержание никотина повреждает стволовые клетки – предшественники нейронов.

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