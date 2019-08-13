Как продать IQOS подросткам?

Американская табачная компания Philip Morris International (РМІ) будет судится с украинским информационным агенством "Вголос". Производитель IQOS обвиняет издание в том, что оно предоставило неправдивую информацию своим читателям об их продукте.

РМІ развернула в Украине масштабную незаконную деятельность и в этом была уличена не одним изданием, сообщает "Вголос".

Скриншот "Вголос"

После того, как компания не получила одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на реализацию своих "полезных" сигарет, был взят курс на бедные страны с высокими показателями никотиновой зависимости. Ранее компания The Motley Fool сообщала о положении Philip Morris International на родном рынке, где доминирует компания Juul Labs с долей в 75%.

Новости ВОЗ забила тревогу о глобальной табачной эпидемии

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В прошлом году исследования международной организации Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки нарушениях законов о запрете рекламы табачных изделий в Киевских школах. РМІ "завоевывает" сердца украинцев, спонсируя кулинарные фестивали, модные мероприятия для детей и подростков.

"Игру" РМІ упрощает и тот факт, что Украина не соблюдает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над этим рынком. Об этом сообщает международное издание bne IntelliNews.

В результате более 40% украинских подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) пробовали электронные сигареты и почти каждый пятый регулярно их употребляет.

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Подобное поведение табачного гиганта в Новой Зеландии уже освещалось в СМИ. РМІ предлагает бесплатные пробные версии или скидки на свой продукт IQOS (специальная электронная система для нагрева табака, которая якобы менее вредна, чем традиционные сигареты).

В этом году 30 апреля FDA "дало добро" на продажу IQOS, хотя разрешение на реализацию еще не означает, что эти продукты безопасны или "одобрены FDA".

В Украине тоже предлагают "халявные" условия: неделя бесплатного использования IQOS и доставка под дверь. Стоит IQOS от 1299 и выше 3 тысяч гривен.

Скриншот iqos.com.ua

Скриншот iqos.com.ua

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