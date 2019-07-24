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/ Новости медицины

Bayer отозвала с рынка одно из самых продаваемых лекарств: что произошло

6.3т Читать материал на украинском

Известная немецкая фармкомпания Bayer заявила об отзыве с рынка тысячной партии одного из самый продаваемых препаратов – лекарства против гемофилии – из-за ошибочной маркировки.

Об этом сообщается на портале Pharma.net.ua.

Отмечается, что флаконы были помечены как содержащие препарат для лечения гемофилии Kogenate FS, но на самом деле они были заполнены Jivi – фактором свертывания крови VIII.

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Bayer

Bayer

vademec.ru

Хотя и Kogenate FS, и Jivi относятся к препаратам заместительной терапии гемофилии А, есть одно существенное отличие – Kogenate FS одобрен для лечения взрослых и детей с гемофилией A, в то время как Jivi предназначен только для взрослых и подростков в возрасте не менее 12 лет, которые ранее проходили курс лечения.

В компании заявили, что ошибка была обнаружена в середине июля и большинство флаконов вышли с уже правильной маркировкой. Количество препарата с ошибкой составило 990 флаконов и они появились в продаже только в США.

Отметим, Jivi и Kogenate FS – одни из самых востребованных препаратов Bayer. В первом квартале 2019 года их общий объем продаж достиг 213 миллионов долларов.

Kogenate FS

Kogenate FS

koreatimes.co.kr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд в США признал, что гербицид Roundup на основе глифосата немецкой компании Bayer привел к онкологическому заболеванию.

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Тема
Здоровье
Место
Германия
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