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Как определить авитаминоз: перечислены опасные симптомы

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Симптомы авитаминоза – дефицита витаминов в организме – во многом напоминают синдром хронической усталости.

Авитаминоз может проявляться по-разному, в зависимости от того, каких именно витаминов не хватает. Но существуют некоторые признаки, которые должны насторожить, рассказал к.м.н., врач-иммунолог Олег Назар в эфире ObozTV.

Медик перечислил общие симптомы нехватки витаминов:

  • слабость;

  • утомляемость;

  • раздражительность;

  • постоянное ощущение "полу-простуды";

  • беспокойный сон;

  • проблемы с кожей – сухость, высыпания, покраснения, шелушения.

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Он обратил внимание, что каждый витамин и микроэлемент отвечает за определенные функции.

"Например, состояние кожи – это проблема, связанная с витамином А. Сухость, трещинки – признаки сначала авитаминоза, но параллельно может быть проблема застоя желчи", – отметил Назар.

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Наиболее распространенные проблемы в зимнее время года – это частые простудные заболевания, а также слабость и утомляемость.

"За активность и работу иммунной системы отвечают витамины группы B, аскорбиновая кислота (витамин C) и галогены – йод, бром. Кстати, летом эти же группы витаминов предотвращают старение кожи, появление фоточувствительных реакций. Т.е. они нужны постоянно", – подчеркнул врач.

Иммунолог подтвердил, что зимой действительно повышается потребность в витамине С, однако предупредил: "Высокие дозы могут вызвать гастрит, поражение почек, ведь это кислота. Поэтому профилактическая доза витамина – 2 грамма в сутки".

Один из признаков нехватки витаминов – постоянное ощущение "полу-простуды"

Один из признаков нехватки витаминов – постоянное ощущение "полу-простуды"

iStockphoto / My Weekly

Ранее MedOboz писал о 7 главных "зимних" витаминах – терапевт-гастроэнтеролог Наталия Гордиенко рассказала, какими продуктами стоит пополнить свой рацион, чтобы восполнить их запасы.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Здоровье Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Олег Назар
Теги
Витамины питание
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