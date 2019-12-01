Как определить авитаминоз: перечислены опасные симптомы

Симптомы авитаминоза – дефицита витаминов в организме – во многом напоминают синдром хронической усталости.
Авитаминоз может проявляться по-разному, в зависимости от того, каких именно витаминов не хватает. Но существуют некоторые признаки, которые должны насторожить, рассказал к.м.н., врач-иммунолог Олег Назар в эфире ObozTV.
Медик перечислил общие симптомы нехватки витаминов:
слабость;
утомляемость;
раздражительность;
постоянное ощущение "полу-простуды";
беспокойный сон;
проблемы с кожей – сухость, высыпания, покраснения, шелушения.
Он обратил внимание, что каждый витамин и микроэлемент отвечает за определенные функции.
"Например, состояние кожи – это проблема, связанная с витамином А. Сухость, трещинки – признаки сначала авитаминоза, но параллельно может быть проблема застоя желчи", – отметил Назар.
Наиболее распространенные проблемы в зимнее время года – это частые простудные заболевания, а также слабость и утомляемость.
"За активность и работу иммунной системы отвечают витамины группы B, аскорбиновая кислота (витамин C) и галогены – йод, бром. Кстати, летом эти же группы витаминов предотвращают старение кожи, появление фоточувствительных реакций. Т.е. они нужны постоянно", – подчеркнул врач.
Иммунолог подтвердил, что зимой действительно повышается потребность в витамине С, однако предупредил: "Высокие дозы могут вызвать гастрит, поражение почек, ведь это кислота. Поэтому профилактическая доза витамина – 2 грамма в сутки".
Один из признаков нехватки витаминов – постоянное ощущение "полу-простуды"
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