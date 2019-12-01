Как определить авитаминоз: перечислены опасные симптомы

Симптомы авитаминоза – дефицита витаминов в организме – во многом напоминают синдром хронической усталости.

Авитаминоз может проявляться по-разному, в зависимости от того, каких именно витаминов не хватает. Но существуют некоторые признаки, которые должны насторожить, рассказал к.м.н., врач-иммунолог Олег Назар в эфире ObozTV.

Медик перечислил общие симптомы нехватки витаминов:

слабость;

утомляемость;

раздражительность;

постоянное ощущение "полу-простуды";

беспокойный сон;

проблемы с кожей – сухость, высыпания, покраснения, шелушения.

Он обратил внимание, что каждый витамин и микроэлемент отвечает за определенные функции.

"Например, состояние кожи – это проблема, связанная с витамином А. Сухость, трещинки – признаки сначала авитаминоза, но параллельно может быть проблема застоя желчи", – отметил Назар.

Наиболее распространенные проблемы в зимнее время года – это частые простудные заболевания, а также слабость и утомляемость.

"За активность и работу иммунной системы отвечают витамины группы B, аскорбиновая кислота (витамин C) и галогены – йод, бром. Кстати, летом эти же группы витаминов предотвращают старение кожи, появление фоточувствительных реакций. Т.е. они нужны постоянно", – подчеркнул врач.

Иммунолог подтвердил, что зимой действительно повышается потребность в витамине С, однако предупредил: "Высокие дозы могут вызвать гастрит, поражение почек, ведь это кислота. Поэтому профилактическая доза витамина – 2 грамма в сутки".

Один из признаков нехватки витаминов – постоянное ощущение "полу-простуды" iStockphoto / My Weekly

Ранее MedOboz писал о 7 главных "зимних" витаминах – терапевт-гастроэнтеролог Наталия Гордиенко рассказала, какими продуктами стоит пополнить свой рацион, чтобы восполнить их запасы.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!