Аскорбинка и иммуномодуляторы: Супрун рассказала, что убивает иммунитет

В последние несколько месяцев украинцев непрерывно атакуют сразу несколько вирусов, в частности грипп и корь.

Потому министр здравоохранения Ульяна Супрун решила затронуть тему иммунитета, в частности, что его убивает и укрепляет. Об этом идет речь в посте чиновника на страничке в Facebook.

"В организме каждого человека орудует целая армия охранников, воинов, разведчиков и связных, которая направлена на защиту от миллиардов бактерий, грибков и вирусов. Результат работы этой невероятно сложной и мощной системы – иммунитет", - пишет министр.

Помочь "борцам" можно при помощи полноценного сна, правильного питания, регулярных физических нагрузок, а также отказа от вредных привычек.

А вот вмешательство в работу защитных сил организма медикаментами, пишет Супрун, может навредить. В частности, речь идет о витамине С, в избытке ухудшающем работу иммунитета, и иммуномодуляторах, которые пациенты принимают без назначения врача.

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