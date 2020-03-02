В Эстонии все аптеки передадут в собственность фармацевтов: реформа вызвала споры

С 1 апреля все аптеки в Эстонии должны перейти в собственность фармацевтов и провизоров, в связи с чем крупнейшие сети уже начали искать выход из ситуации.

Об этом пишет местное издание ERR. Особое внимание фирм привлек договор франшизы.

К примеру, компания Terve Pere Apteek, известная под брендом Apotheka, принадлежит фармдистрибьютору Magnum и имеет почти 80 аптек по всей стране. С 1 апреля эти аптеки перейдут в собственность фармацевтов, но по решению Magnum с ними будет заключен договор по франшизе, а торговые площади будут предоставляться на условиях субаренды.

В Эстонии все аптеки передадут в собственность фармацевтов МК-Эстония

Второй крупный игрок на оптовом фармрынке Tamro Baltics пока не принял решение о судьбе сети собственных аптек Benu, но акционеры также обсуждают возможность продолжить деятельность аптек на основании договоров франшизы.

При этом, директор Эстонского антимонопольного управления Мярт Отс выразил мнение, что реформа мало что изменит на рынке. По его словам, договоры франшизы могут сильно связать фармацевтов обязательствами с дистрибьюторами и основная цель реформы – усиление конкуренции – так и не будет достигнута.

Министр социальных дел Танель Кийк, наоборот, выразил уверенность, что франшизы позволят усилить конкуренцию. По его словам, в Эстонии почти 200 аптек находится в собственности фармацевтов. Основная доля из них работает под определенным крупным брендом, т.е. на основе франчайзинговых соглашений.

Отметим, аптечная реформа в Эстонии нацелена на уменьшение влияния дистрибьюторов фармацевтической продукции на аптеки. В связи с этим вводится запрет на вертикальную интеграцию розничного и оптового сегментов, т.е. в соответствии с новыми правилами, аптеки и аптечные сети не могут больше принадлежать дистрибьюторским компаниям.

При этом из 500 аптек в Эстонии требованиям реформы пока соответствуют только 189. Судьба оставшихся 300 пока под вопросом.

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