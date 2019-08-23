Начну с личной истории. Однажды я попал к дерматологу с кожной болячкой, которая оказалась не инфекционной по своей природе, а просто врожденной. Врач, на всякий случай, назначила мне молодому пацану флуконазол. Профилактически, чтоб грибы не напали. Не помню точно ее аргументацию, потому что в тот момент еще не слишком научился думать. После первых суток приема я получил дисгидроз: мой палец, на котором кольцо, покрылся пупырышками. Это состояние мы с женой консенсусно назвали "кукумберит" или "синдром огуречного пальца". Флуконазол ушел в помойку, а за ним и дисгидроз.

История тупая, но очень репрезентативная. Сколько раз мы с вами, дорогие коллеги и читатели, назначали или глотали противогрибковые препараты профилактически? Например, чтоб "прикрыться от антибиотиков?"

Давайте поищем вменяемую инфу на тему: кому показана антигрибковая профилактика?

– Гематологическим пациентам (лейкемия, миелодиспластический синдром и т.д.). Подробнее здесь: https://bit.ly/2PabOTc.

– Туда же относятся пациенты на иммуносупрессивной терапии. Здесь все доказательно.

Чуть менее однозначная ситуация вокруг тяжелых хирургических пациентов (перфорации ЖКТ, перитонит, панкреатит и т.д.). В них противогрибковая профилактика снижает частоту кандидоза. Но никак не влияет на выживание. При этом может приводить к росту резистентности грибков. Смотрите здесь: https://bit.ly/2zitjpr ; https://bit.ly/2KZdNV3.

Поэтому профилактика четко не рекомендуется даже в недавних работах.

Флуконазол add.ua

Другие исследователи видят такую целесообразность только у пациентов с недостаточностью анастомозов, или релапаратомии.

Замечаете общую тенденцию?

О том чтоб "прикрываться флуконазолом" от чего-то там - речь вообще не идет! Ваш пациент не критично больной? Значит ему не нужна противогрибковая профилактика!

У нас, к сожалению, все наоборот. Какая в этом беда?

По данным десятилетней давности, до 5% некоторых кандид уже были нечувствительными к флуконазолу. А предварительное использование этого препарата, увеличивает шансы роста резистентности в будущем в 2,5 раза. Как это экстраполировать на текущий день и отечественные реалии, я не знаю. Но наблюдая флуконазол направо и налево – думаю умножайте на 5-10.

Но на профилактике проблемы только начинаются. Как определить кого лечить от микозов?

С одной стороны, наличие грибов, например в моче, не является диагностическим критерием кандидоза, который нужно лечить. Важен титр грибков (о котором тоже нет единого мнения) и наличие реакции тканей на грибки. Иначе мы рискуем бороться с невинной колонизацией, вместо инфекции (подробнее здесь: https://msdmnls.co/2TWbyG7).

С другой стороны, даже при инвазивных кандидозах никакие грибки не высеваются в 50% случаев (https://bit.ly/2MtdZiH).

Посевы грибов в наших реалиях – часто недостижима роскошь. Какие есть альтернативы?

Пользование различными шкалами риска микозов – не слишком целебен. Например, по такой шкале противогрибковые назначили 17% пациентов. Кандидемия подтвердилась менее чем в 1% (https://bit.ly/2zcahRF). Это десятки тысяч пациентов в год, которым антимикотики назначили ПРОСТО ТАК. И вообще, противогрибковая терапия в 60% случаев назначается эмпирически (в США).

FB MED GOblin

CDC отмечает, что к противогрибковым препаратам следует относиться так же, как и к антибиотикам:

не назначать кому попало;

определять чувствительность;

делать коррекции доз и длительности;

пользоваться соответствующими гайдлайнами (https://bit.ly/2nFKQ6u).

Я не претендую этим постом ответить на все вопросы. Только призываю заинтересоваться темой и не прописывать противогрибковые всем подряд, без веской (осмысленной!) причины.

Пазязя, люди! Я не хочу умереть в ближайшие годы от какого-то полирезистентного мухомора, или от фульминантного субтотального кукумберита, через чьи-то нецелесообразные назначения.

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