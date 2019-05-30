Антидепрессанты вредят здоровью: психиатры предупредили об опасности

Королевский колледж психиатров Великобритании изменил свою позицию в использовании антидепрессантов пациентами для лечения депрессии, признав, что они могут вызывать побочные эффекты, продолжающиеся месяцами.

Профессиональная организация психиатров настроена очень серьезно и требует от врачей предупреждать всех пациентов о рисках приема антидепрессантов, когда им впервые прописывают лекарства. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

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Врачи настаивают на том, что риск назначенных лекарств всегда должен обсуждаться с пациентами при назначении лечения.

На фоне наибольшего употребления антидепрессантов британцами среди европейских стран и многочисленных историй пациентов о побочных еффектах психиатры Королевского колледжа пришли к выводу, что медикаментозное лечение депрессии может иметь разрушительные последствия.

побочные эффекты антидепрессантов podavlen.ru

После приема антидепрессантов может наблюдаться так называемый синдром отмены, возникший из-за неправильно подобранного препарата или дозы. Часто синдром отмены может проявлятся:

По мнению специалистов, это важный шаг, который поможет избежать пациентам тяжелых последствий и заставит их более серьезно относиться к назначениям врачей.

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