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/ Блоги - Новости медицины

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
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Антибиотики: помощь или угроза человечеству

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Конец света – тема, которая раскрывается в книгах, кино и компьютерных играх. Начинается все с яркого и мощного взрыва. Последующее разрушение всего вокруг и исчезновение человеческой расы изображают в непроглядном и токсичном тумане, контакт с которым ускоряет развитие тяжелых болезней и смерть в страшных муках. Однако в жизни это будет выглядеть совсем не так, без привкуса радиоактивных металлов.

В реальности причиной будет не взрыв, а та вещь, с которой люди не научились правильно обращаться. Да, и ВОЗ, и многие ученые уже предупреждали. Конечно, мы говорим об антибиотиках.

Приходит пациент к врачу и смотрят они на результат бактериологического посева на чувствительность к антибиотикам, а там – отсутствует чувствительность к антибиотикам у синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). Этот условно патогенный организм обнаруживается в порезах или ранах и обладает резистентностью к действию многих антибиотиков. Синегнойная палочка очень быстро размножается у лиц с ослабленным иммунитетом.

Получается, что из-за неправильного использования антибиотических препаратов (приём без назначения, неполный курс лечения) патогенные и условно патогенные микроорганизмы теряют к ним чувствительность, и в дальнейшем мы становимся беззащитными перед такими бактериями.

Антибиотикорезистентность — феномен устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов, снижение чувствительности (устойчивость, невосприимчивость) культуры микроорганизмов к действию антибактериального вещества. Другими словами – "caput penis"…

Часто мамы убеждены, что больному гриппом ребенку нужно принимать антибиотики. Некоторые пациенты, полагаясь на свои "знания", пьют антибиотики для лечения головной боли или чтобы "убить все инфекции".

Многие пациенты прерывают курс лечения на своё усмотрение по разным причинам, в том числе, из-за несовместимости антибиотиков с алкоголем. Для бактерий это означает возможность приспособиться к препарату, и в дальнейшем на него никак не реагировать.

Человечество может ждать очень печальный конец, если мы не перестанем практиковать самолечение. В противном случае будет страшно, когда у пациента обнаружат устойчивого ко всем антибиотикам возбудителя и лечить его будет просто нечем.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Советы врачей
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