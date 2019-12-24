Антибиотики: как принимать, чтобы был хороший эффект

В зимний период очень высока вероятность подхватить простуду. Нашу иммунную систему постоянно атакуют вирусы и микробы. С некоторыми организм справляется в два счета, что связано с наличием антител в крови или низкой активностью опасных агентов.

Известно, что если причиной заболеваний органов дыхания стали микробы, то для борьбы с ними врачи назначают антибиотики.

Антибиотики – это вещества, которые подавляют рост одноклеточных организмов и простейших. Их могут выделять живые организмы, в том числе бактерии и растения.

Ни в коем случае не стоит пренебрегать рекомендациями врача по приему данных препаратов и соблюдать такие правила:

Правила приема антибиотиков Иллюстрация

лечить антибиотиками можно только бактериальные инфекции;

не назначать себе эти лекарства самостоятельно, это делает только врач;

на вирусы антибиотики не действуют, только на микробов;

нужно проходить полный курс лечения, несмотря на улучшения, которые вы можете ощущать через 2-3 дня после начала приема;

нельзя принимать антибиотики для профилактики, это чревато появлением такой проблемы, как антибиотикорезистентность;

во время курса лечения нельзя употреблять алкоголь.

Лучше запомнить эту информацию поможет необычное и креативное обращение медиков к пациентам.

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