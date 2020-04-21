Пандемия стала благодатным временем для теневых игроков фармрынка и их политических лоббистов

С началом эпидемии коронавирусной инфекции из ниоткуда возникла армия "экспертов-вирусологов: переквалифицировались политические журналисты, блогеры, фейсбучные боты. В лучшем случае свое "авторитетное мнение" транслируют физики-математики или врачи специальностей, далеких от вирусологии, иммунологии и эпидемиологии.

Мнения людей, оценивающих ситуацию с позиций профессионализма и опыта, тонут в истериках так называемых "лидеров мнений". Яркий пример - "страсти" по лекарственному препарату с действующим веществом Протефлазид. Уникальная ситуация, в которой элиту отечественной вирусологии пытаются учить репортеры, шоумены, блогеры…

Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний Академии меднаук Украины исследовал действие противовирусного препарата на коронавирусы и заявил об обнадеживающем результате. Который так возбудил "экспертов", что "антипротефлазидная" медиа-кампания не утихает уже несколько недель.

При этом ни одно СМИ, вопреки "журналистским стандартам" не попыталось поинтересоваться позицией НАМН Украины или разработчиков действующего вещества Протефлазид (на основе которого выпускаются различные лекарственные препараты).

Мы проясняем детали этой истории в интервью с Анатолием Новиком – президентом компании "Экофарм".

Как оказалось, чтобы понять причину "протефлазидной" истерии, нужно пройти экспресс-курс на тему вирусных инфекций и механизмов действия противовирусных препаратов. С такого короткого ликбеза начинается наш разговор. И мы просим Анатолия Матвеевича, с минимальным количеством специфических терминов, объяснить читателям тонкости актуальной вирусологии.

- Есть две составляющие вирусного заболевания. – Рассказывает Анатолий Новик. - Первая - "этиотропная": это непосредственно процесс проникновения и размножения (репликации) вируса в клетках организма человека. Клетки, в которые внедрился вирус, повреждаются, становятся генетически несоответствующими здоровым клеткам человека (то есть – атипичными, имеющими серьезные генетические повреждения). Иммунная система человека должна их уничтожить и заменить на новые. То есть запустить "программу смерти" атипичных клеток (по-научному – апоптоз).

Вторая - "патогенетическая": это результат разрушительного воздействия вирусов на органы и среды человеческого организма. Например, вирус из организма уже ушел (элиминировался), а человек все кашляет. Потому что в легких произошли патогенетические изменения. Клетки легочного эпителия, пораженные вирусом, умерли. Они должны быть заменены новыми, то есть в эпителии легких должна пройти регенерация клеток. Если гибель клеток происходит массово, как при SARS-Cov-2, это вызывает острый респираторный дистресс-синдром.

Рассказываю для того, чтобы стали понятными методы лечения вирусных инфекций, которые с учетом этиотропной и патогенетической составляющих, состоят из: во-первых, применении лекарственных препаратов с прямым противовирусным действием и, во-вторых – терапии, способной бороться с патогенетическими процессами в организме, вызванными вирусными инфекциями в процессе достижения максимальной вирусной нагрузки.

- То есть, если сказать проще - противовирусные средства нужны для того, чтобы снизить риск патогенетических изменений?

- Главная задача действующих веществ с прямым противовирусным действием – не допустить максимальной вирусной нагрузки.Например, в процессе размножения вируса гриппа, в течение двух-трех суток вирусная нагрузка возрастает в человеческом организме от 104 до 1024. Это количество копий РНК вируса в 1 миллилитре плазмы крови. Представляете себе скорость размножения и степень оккупации организма? Если не противодействовать этому процессу, при достижении максимальной вирусной нагрузки никакая иммунная система не может работать эффективно, она перенапряжена и не справляется с вирусом.

Потому человечество старается получить как можно больше лекарственных препаратов, которые воздействуют на механизмы репликации (размножения) вируса гриппа, чтобы иметь инструмент сдерживания агрессии вирусной оккупации.

Если вовремя остановить рост вирусной нагрузки, иммунная система без перенапряжения выполнит свою природную задачу – синтезирует иммуноглобулины (защитные антитела к этому вирусу) и справится с вирусом сама. А вирусная инфекция не спровоцирует появления патогенетических изменений в организме, не создаст угрозу для здоровья или жизни человека.

Поэтому очень важно применить противовирусный препарат при первых же симптомах заболевания. Так как противовирусная терапия при достижении максимальной вирусной нагрузки уже может быть уже малоэффективной.

- Описанная модель при гриппе – насколько она универсальна? Ведь противовирусные препараты при пандемии SARS-Cov-2 – довольно неизученная тема.

- Включим логику. В зоне риска, при эпидемиях ОРВИ и гриппа, люди, имеющие хронические заболевания, вызванные разными вирусными инфекциями: герпесвирусами, вирусами гепатитов, вирусом иммунодефицита… Их иммунная система постоянно занята этой хроникой и не может эффективно переключиться на экстренную защиту организма от проникновения и размножения вируса ОРВИ. И в этом случае происходит наложение внешней инфекции на хроническую внутреннюю. Такой "коктейль" часто и оказывается смертельным: хронические вирусные и бактериальные инфекции, которые всегда находятся в организме, в этот момент могут "поднять голову" и перейти из дремлющего (латентного) состояния в генерализованную форму, что обязательно приведет к осложнениям, вплоть до летального исхода.

Есть простой пример. Скажем, когда при простуде на губах выскакивают болезненные пузырьки, а потом образуется долго заживающая рана, - это герпес первого типа переходит из спящего (латентного) состояния в генерализованную (активную) форму.

По статистике, самая частая непосредственная причина смерти во время эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 – от поражения сердечно-сосудистой системы, а не поражения легких. Вирусологи знают о влиянии герпесвирусов на сердечно-сосудистую систему. Эти вирусы потихоньку "точат" ее, наносят ей вред. Речь идет о достаточно большой группе людей – и это не всегда зависит от возраста.

Таким образом, мы приходим к выводу – для носителей хронических вирусных инфекций и вообще хронических заболеваний (а их множество), очень важно не дать вирусу достичь максимальной вирусной нагрузки, упредить ее.

Значит, лекарственный препарат, который может снизить вирусную нагрузку – актуален и необходим во время любой эпидемии, тем более пандемии. А нынешним "горе-экспертам" нужно напомнить, что семейство коронавирусов относится к ОРВИ, это аксиома.

- Но ведь таких препаратов – противовирусных, показанных при ОРВИ – на рынке довольно много. В чем же проблема? Почему они неэффективны сегодня?

- То, что противовирусных препаратов прямого действия множество – спорное утверждение в силу огромного количества заблуждений и тонкостей в трактовках. Скажем, есть лекарства с показанием в инструкции "лечение и профилактика ОРВИ", у которых указан единственный механизм действия – подавление фермента гемагглютинин. Но ведь гемагглютинин (буква H в сокращенных названиях генотипов вируса гриппа, скажем, H1N1) – это фермент конкретно вируса гриппа! А грипп – отдельная от ОРВИ группа вирусов, зачем же писать "ОРВИ", если эти препараты показаны только для лечения гриппа?

Скажем, у известного действующего вещества осельтамивир (лекарственный препарат Тамифлю) и подобных ему, единственный механизм действия – подавление вирусного фермента нейраминидазы (это буква N в названиях генотипа H1N1) – и вполне естественно, что в показаниях не упоминается ОРВИ!

В Украине, кроме АТС-группы G05 (препараты прямого противовирусного действия), есть еще АТС-группа L03 (препараты-иммуностимуляторы), есть препараты гомеопатии, которые тоже показаны для лечения и профилактики ОРВИ. Около 15-ти наименований! Почему же МОЗ Украины не находит среди них те, которые могут быть эффективны при лечении коронавирусов? Ведь коронавирусы входят в состав ОРВИ! И возникает естественный вопрос – препаратов с показаниями для лечения и профилактики ОРВИ много, а лечить коронавирус нечем! Это что – чьи-то маркетинговые технологии или чьи-то должностные преступления?

- Но, в таком случае, какими механизмами и свойствами должен обладать "противовирусный препарат прямого действия"?

- Подавить вирус можно, частично или полностью, "выстрелив" в него не одной "пулей", а двумя, тремя, четырьмя. То есть заблокировав синтез не одного, а нескольких вирусных ферментов.

Если стрелять одной "пулей", - будет подавлен синтез лишь одного вирусного фермента. Да, вирус получит ранение, многие вирусные частицы погибнут. Но не все. И это, в свою очередь… даст вирусу выжить и с новой силой атаковать человека в будущем! Потому что выжившие "раненые" вирусы, станут нечувствительными (резистентными) к действующему веществу, которое нанесло им "ранение", но не убило. Потомство таких "ветеранов" просто будет игнорировать это действующее вещество.

- В этом смысл понятия "полимишеневый" препарат, о котором говорили ученые НАМН Украины, представляя результаты своих недавних исследований?

- Именно так.Действующее вещество Протефлазид - группа флавоноидов, состоящих из "О и С – гликозидов, трицина, апегинина, лютеалина. Они полностью изучены в нашей лаборатории, нами представлена химическая структура действующего вещества.

Да, природа за миллионы лет происходящих в растениях вегетативных процессов, создала такое универсальное противовирусное оружие. Как бы не пытались опровергнуть этот научный факт "клоуны-вирусологи" из соцсетей и Интернета, это – изученный и задокументированный научный факт.

И сколько бы мы не старались, маловероятно, что мы синтезируем такое действующее вещество, то есть создадим его искусственно. Если даже синтезируем в чистом виде апигенин, лютеанин, трицин – такую эффективную молекулу, какую создала природа, невозможно сконструировать. Это говорит о том, что природа все-таки мудрее человека.

Среди доказанных механизмов действия этих веществ – угнетение вирусных ферментов РНК-полимеразы и ДНК-полимеразы. Это значит, что препарат универсальный – он подавляет репликацию (размножение) ДНК-вирусов и РНК-вирусов, других вирусов нет.

Поскольку коронавирус SARS-Cov-2 – это РНК-вирус – то, в принципе, можно не доказывать, что действующее вещество Протефлазид угнетает и его размножение. Тем не менее, это свойство было еще раз проверено и подтверждено, конкретно на коронавирусах, о чем и заявили в своем отчете ученые Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского НАМН Украины…

Кроме того, известно и доказано действие препарата против других вирусных ферментов – тимидинкиназы, обратной транскриптазы, нейраминидазы и 3СL-протеазы.

То есть это именно "полимишеневый" препарат, который "стреляет" в вирус минимум двумя или более "пулями". Это все, что нужно знать вирусоозабоченным журналистам и блогерам…

- Каковы, по-вашему, причины кампании по дискредитации вашего препарата?

- Они на поверхности. Пандемия стала благодатным временем для теневых игроков фармрынка. Она сулит прибыли в этом бизнесе, а бизнес у нас всегда связан с политикой. Поэтому "правила игры" в этом случае идентичны с нравами, царящими на "политическом рынке". Конкуренция высока, ставки огромны. И кого-то очень озадачило известие о существовании препарата, который потенциально может быть эффективен при лечении коронавирусов. Тем более, учитывая перспективу его бесплатной поставки для врачей первой линии борьбы с коронавирусом. Я хочу повторить для "невнимательных": "Экофарм" четко заявил о готовности бесплатно обеспечить лекарственным препаратом врачей, которые работают с больными коронавирусной инфекцией!

Но воротилам фармрынка и их политическим лоббистам, абсолютно наплевать и на больных, и на медперсонал. Для них актуальна только опасность конкуренции, они активно защищают свои сегодняшние и будущие прибыли.

Эта заказная кампания, впрочем, абсолютно бессмысленна. С нами ведь не ведут научной дискуссии - есть только грязь и ложь. Ни специалистам Академии медицинских наук, ни нам, как разработчикам, просто не с кем полемизировать, ведь с "той стороны" - ни одного профильного специалиста! Вот когда противдействующего вещества Протефлазид найдут научные контраргументы вирусологи – тогда я готов их услышать.

Скажем, Академия Наук в ответ на оскорбительное выступление Супрун, сразу опубликовала доказательную базу по действующему веществу Протефлазид, как-бы вызывая это "светило" научной мысли на дискуссию. И что? А ничего! Ну, не может человек, превративший МОЗ Украины в "министерство смерти", вести научные дискуссии – как в силу отсутствия нормального медицинского мышления, так и неприятия украинского научного сообщества. Она и ее соратники не могут себе представить, что в Украине еще жива наука.

- В таком случае - не продиктована ли позиция мэра Львова Андрея Садового, который "отрекся" от вашей гуманитарной помощи, его добрыми отношениями с Супрун?

- Мне неинтересно, кто, с кем и в каких отношениях. Есть факты. Садовый позвонил мне сам. Его номер у меня зафиксирован во входящих звонках, при необходимости я это продемонстрирую. Он попросил: "Будь-ласка дайте нам лікарські засоби, тому що в нас визначені 3-4 лікарські заклади у Львові для лікування людей з Covid-2019; ми хочемо, перш за все, захистити лікарів".

Затем позвонил уполномоченный Садовым главврач больницы. Просил 3500 упаковок препарата и указал это количество в письме с просьбой о поставке гуманитарной помощи.

Все, что было в тот момент на складе - 1500 флаконов, препарат сейчас очень востребован... Мы их моментально отвезли во Львов, передали господину Самчуку.

И как обычно, разослали пресс-релиз, отчитавшись об очередной поставке гуманитарной помощи. Не потому, что хотим похвастаться, а потому, что знаем, как с гуманитарной помощью иногда поступают – продают или разворовывают. И чтобы отсечь желание погреть руки, мы всегда сообщаем, сколько препарата передали, кому и для кого.

На следующий день с изумлением узнали о заявлении пана Садового. Что, дескать, мы "навязали" препарат, что его "не планировали использовать" и "вернут производителю". Меня вообще не интересуют причины такого циничного вранья и активного участия этого политического деятеля в кампании черного пиара.

Меня интересуют последствия. Они в том, что, во-первых, львовские медики остались без противовирусной защиты в условиях постоянного контакта с больными, то есть как на фронте солдаты без бронежилетов и касок. Во-вторых, меня беспокоит, что вопреки громким заявлениям Садового, препарат до сих пор не вернули, а его уже ждут в другом месте!