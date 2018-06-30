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Аналогов в мире нет: врач из Украины сделал прорыв в медицине

2.6тЧитать новость на украинском

Украинский врач-нейрохирург Алексей Нелхопочин разработал уникальную конструкцию, которая может заменить сломанный позвонок в шейном отделе позвоночника.

На разработку конструкции из титана и ее испытания ушло несколько лет, сообщает ТСН.

Протез работает следующим образом: во время операции сломанный позвонок удаляют и на его место ставят металлическую тубу, концы которой крепят к целым костям. Затем увеличивают высоту протеза до необходимого изгиба спины. И заполняют полость в середине частями собственной кости человека, которые смешаны с гранулами специальной керамики.

Отмечается, что себестоимость конструкции равна 800 грн, но на получения разрешений и лицензий для его изготовления нужны десятки тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские специалисты запустили уникальную технологию в онкологии, которая позволит заменить человеческие кости протезами, сделанными на 3D-принтере из титанового порошка.

Место
Украина
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