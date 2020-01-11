"Алло, папа, я тебя любу": 3-летний мальчик умер от ветрянки

В Жамбылске Республики Казахстан в результате осложнений от ветрянки умер 3-летний Василий Михалкин.

Ребенок скончался по причине развития ветряночного энцефалита, который медики не вовремя заметили и не оказали своевременную помощь ребенку, пишет "Время".

Как известно, малыш заразился ветрянкой 5 декабря.

"Утром Ваня был в детском саду, а вечером пятого числа у него поднялась температура, и мы заметили первые признаки ветрянки. Утром я вызвал скорую, чтобы не таскать его в больницу. Нормально все было. Как всегда, болячки зеленкой помазали. Ваня активным был, я его даже на видео снимал", – рассказывает отец мальчика Александр.

Ване Михалкину в этом году исполнилось бы четыре года Время

Потом, по его словам, у Вани заболела левая ножка. Родители обратились в Жамбылскую районную амбулаторию, где назначили лечение и состояние пошло на поправку. Но спустя несколько дней, 11 декабря, ребенок стал жаловаться на боль в левой руке. Отец вызвал скорую, а на следующий день обратился в местную поликлинику, где назначили принимать противовоспалительное средство и отправили мальчика домой.

Но легче ребенку не становилось. "С обеда он ходил и не мог места себе найти. У него левая ручка опухла, трогаешь ее, а кожа аж натянутая. Я вызвал скорую. Машина приехала только через два часа", – вспоминает Александр.

В больнице, куда доставили ребенка, по его словам, поставили обезболивающий укол, попытались взять кровь из вены, а потом с бригадой "неотложки" отправили в другую больницу – в Отеген Батыра на другом конце Алма-Аты (поездка, вместе с ожиданием бригады, заняла больше часа). Якобы в этой в настоящий момент не было детского врача.

"Ванюшка лег на животик, попросил дать ему руку и уснул. Еще в машине "скорой" я увидел, что у ребенка рука уже начала чернеть и пожелтело лицо. А когда приехали в больницу, сын сказал: "Алло, папа. Я тебя любу…" и уснул. Это были его последние слова", – рассказал Александр.

Ребенка увезли в реанимацию, а родителей отправили покупать лекарства. Позже Анну (мать Вани) и Александра срочно вызвали в больницу, где главврач реанимации сообщил о смерти малыша и объяснил, что помощь была оказана уже слишком поздно.

В больнице объяснили, что ребенка можно было бы спасти. "У него развился ветряночный энцефалит. Надо было сразу вскрыть руку, откачать гной. Тогда бы он не попал в мозг, как случилось", – объяснили медики.

"Но как же так?! К врачу поликлиники я привел ребенка с утра. Днем вызвал скорую. Потом около двух часов провел в больнице в Каскелене. И все это потерянное время…" – подчеркнул Михалкин.

"Ветряночный энцефалит, – повторяет Анна, мать Вани. – Нынешнее поколение врачей даже не знает, что несет за собой простейшая, как кажется многим, ветрянка. Родители ветряночные вечеринки устраивают, не думая, какими могут быть последствия. Во многом поэтому мы решили рассказать о нашем горе. Чтобы люди знали и были осторожны, чтобы врачи были внимательнее, чтобы подобное никогда не повторялось".

Как известно, 9 января по инициативе Министерства здравоохранения Казахстана началась внеплановая проверка по этому факту.

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