Научный факт мало сказать один раз. Его надо постоянно повторят и перепроверят. Иначе о нем забудут, как форму глагола прошедшего времени, которую мало используют. Не все сами по себе заблуждения вредоносны. Ну будешь ты сплевывать через плечо при виде черной кошки, ну и что? Но проблема в том, что заблуждения затягивают. И там где ты читаешь про ГМО, на том же сайте прочитаешь и про вред прививок и пользу гомеопатии. А это уже неизбежно скажется на твоем здоровье и здоровье всей популяции.

Гомеопатия

Гомеопатия не работает, это все знают. Это понятно каждому, кто знает про то, что вещество нельзя разводить бесконечно долго, и кто знает про молекулы и атомы. И тем, кто прочитал исследования, где показали что гомеопатия не работает. Гомеопатия работает на эффекте плацебо. Как и другие средства с этой же полки, помогает при заболеваниях, которые и сами проходят.

Привывки вредны

Опасное заблуждение. Ситуация по кори и коклюшу в Украине тому пример. Вакцины не вызывают аутизм, не отравляют нас ртутью, и не приводят к диабету. Антипрививочников надо разбирать как показательный пример биомед невежества: из-за непонимания технологии и отсутствия навыков работы с информацией 50% страны без прививок от болезней, которые уже как десятилетия считались побежденными. Это как машина времени, в которой мы по уровню развития медицины отправили себя назад на 50 лет.

ГМО вредно

ДНК в процессе пищеварения расщепляется на нуклеотиды, в не зависимости от того, была ли она модифицирована человеком, или нет. Кроме этого, ГМО-продукты проходят множество проверок на безопасность, коих не проходят обычные продукты питания. ГМО еда не вредней обычной еды.

Щелочное питание

Идея в том, что продукты делятся на щелочные и кислотные, и надо есть побольше щелочных, потому что они препятствуют образованию рака. Щелочная среда не препятствует образованию рака, да и создать ее в организме при помощи продуктов питания нет никакой возможности. Хотя естественно в список "щелочных" продуктов попали очень даже неплохие штуки.

БАДы все могут

Медицина уже не та: таблетки состоят их химии, да и врачи не чудотворцы. А вот подруга подруги пьет БАД и вылечила себе рак. А если это сетевой БАД, то и два рака за жизнь. Тема добавок сложна, так как к ним относятся и полезные, типа витамина Д, бесполезные, типа питьевого коллагена, и откровенно вредные. Добавки – это еда, а не лекарство. Они иногда на что-то способны, но далеко не на все. При сбалансированном рационе польза их приема очень сомнительна. Излечивание болезней — тем более.

Надо очищаться от шлаков

Шлаков в организме никто не видел, следовательно, чистить от них что-то нет смысла. Под шлаки многие могут засунуть камни в почках, амилоидные бляшки, продукты первой фазы детоксикации, лишний вес и запор. Но зачем переназывать то, что уже имеет название. Направление достигает своего апофеоза в желании продать "блюдо для детокса" и "очищающие смузи".

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Все в мире психосоматика

Психосоматика имеет свое место в современной медицине. Плотно его занимает и возможно займет его еще больше. Но это не отменяет того, что у нее есть более значимые и проверенные соседи. Такие как онкология, неврология, токсикология и тп. На данный момент у этого направления нет инструментов объяснить или вылечить и 10% заболеваний от которых страдают люди.

Память воды

У воды достаточно своих дел, кроме как помнить что вы ей там шептали: молитвы или проклятия.

Диагностика это просто

Тут целый комплекс направлений, куда входит и диагностика по Фоллю, и питание по группам крови, и гемокод, и предсказание болезней по отпечаткам пальцев, и подбор продуктов по генам, и "какого витамина мне не хватает". На самом деле диагностика любого состояния организма — это капец как сложно. Кто хоть раз был в клинической лаборатории, тот видел какое сложное оборудование необходимо чтобы измерять холестерин в крови. Способы определения витаминов, мутаций, метаболитов гормонов и микроэлементов в крови — это вообще космос в сравнении с прибором, за который надо подержаться 30 секунд, чтобы он сказал какой орган у вас болен.

Органическая еда полезней обычной

Далеко не всегда. Основные заблуждения связаны с тем, что чем ближе помидор к бабушкиному огороду, и дальше от химии на полях и ГМО — тем полезней. Это не так. За безопасностью ГМО и обычных продуктов следят достаточно хорошо, чтобы мы их могли есть без вреда. А польза продукта никак не связана с тем органического он происхождения или нет.

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