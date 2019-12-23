"Академічна негідність-2019": чем отличились украинские исследователи

Украинское научное сообщество 18 декабря 2019 года назвало победителей антипремии "Академическое недостоинство-2019". Было представлено 8 номинаций, выдвинуто 27 претендентов. Последних отбирали доказательным путем: рецензии авторитетных ученых, разоблачения в СМИ.

Номинация "Плагиатор 2019"

Были выдвинуты 5 участников, которые по результатам голосования разместились следующим образом:

34,3% получил Сергей Бабак , глава Комитета по вопросам науки, образования и инноваций ВРУ, за то, что "одолжил" текст из чужих публикаций;

27,8% – Александр Яцына , заместитель директора Национального института рака, за что ему такое "счастье", MedOboz детально разбирался в предыдущих материалах (читать тут);

25,1% – Петр Ющенко имитировал исследования, не пренебрегал "текстовими запозиченнями";

8,5% – Константин Ващенко , госсекретарь Минфина, тоже "одалживал" написанное другими в своей докторской диссертации;

4,3% – Анна Фотина, за текстовые заимствования в докторской.

Вывод: казалось бы, все такие умные и великие, а поработать со статьями, проанализировать их, выбрать нужное – это для них тяжелейший труд, проще у кого-то сп*здить.

Номинация "Фальсификатор 2019"

Александр Яцына набрал 27% голосов за "нечестную игру", Елена Зацерковная за подмену названий антибиотиков в таблицах, переписанных из российских источников, получила 32,2% голосов. Больше всех аудитория "поддержала" господина Ризуна и господина Крупского, деятелей журналистики, отдав им 41% голосов.

Александр Яцына номинирован в двух номинациях – "Плагиатор 2019" та "Фальсификатор 2019", а его работа была отправлена на дополнительную экспертизу в Институт физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины.

the Бабель

Номинация "Псевдоученый 2019"

Лидером в этой номинации стал Юрий Заспа за новую "теорию всего", которая конкурирует с "теорией несиловых взаимодействий" Юрия Тесли.

Номинация "Токсичный ректор 2019"

Победителем стал Владимир Исаенко, ректор Национального авиационного университета, который, несмотря на нежелание студентов, продвигал по карьерной лестнице господина Теслю. Исаенко набрал больше половины голосов – почти 57%.

В номинации "Мурзилка 2019" одержал победу "Гилея: научный вестник" – 38,5% голосов. Есть вероятность, что этот журнал будет исключен из списка специализированных изданий. Не очень отстали и "ScienceRise: Biological Science" и "Вестник СНАУ", набрав соответственно 33,2 та 28,8%.

Номинация "Спец(з)рада 2019": за разоблачение академического плагиата в нескольких диссертациях первенство получает спецсовет Сумского национального аграрного университета, а его работа была остановлена. Поздравляем, 60% аудитории проголосовали "за"!

Номинация "Скандал 2019": назначение Юрия Тесли на должность проректора НАУ считают недопустимым 75% представителей научного сообщества.

Победу в номинации "Прихвостень 2019" одержал коллектив членов комитета по вопросам этики НАЗЯВО за использование двойных стандартов в своей деятельности, что негативно отразилось на репутации госинституции.

Телебачення Торонто в своем выпуске тоже постебалось над некоторыми представителями украинской науки.

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