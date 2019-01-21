90% покупаемых украинцами лекарств – бесполезны

Примерно 90% лекарственных средств, которые покупают украинцы в наших аптеках – бесполезны, поскольку не обладают подтвержденной эффективностью. Об этом сообщил врач-эксперт, Виктор Литвиненко.

Как отметил эксперт, подавляющее большинство покупаемых лекарств абсолютно не нужны. Не приносят никакой пользы противовирусные препараты. Сейчас, в сезон распространения гриппа и ОРЗ, это особенно актуально. Какой-то, пусть и небольшой эффект такие препараты могут принести только если начать их прием в первые часы после попадания инфекции в организм. Однак, как правило, их прием начинают на 2-й или даже 3-й день после заражения, когда болезнь самостоятельно идет на спад. В этом случае прием противовирусных средств может принести пользу только карманам производителей и продавцов таких "фуфломицинов".

Самое интересное, что собственно противовирусных средств в мире – единицы, остальные 99% "противогриппозных средств" не приносят никакой пользы от слова "совсем". Единственным по-настоящему эффективным средством защиты от гриппа является вакцинирование. Однако и вакцина – не панацея, так как в случае с гриппом в каждом сезоне нас атакуют новые штаммы, так что максимум что можно сделать – это ослабить его негативное влияние на организм.

Поливитаминные комплексы бесполезны

Абсолютно бесполезны также поливитаминные комплексы, которые сейчас так активно рекламируются. При здоровом питании человек получает с пищей все необходимое количество витаминов и микроэлементов. Для этого достаточно питаться по известному всем диетологам мира принципу "пирамиды", где 60-65% рациона должны занимать овощи, фрукты и злаки, 20-15% - белки, и несколько процентов занимают полиненасыщенные и животные жиры.

Дополнительный прием витаминов может быть не только полезен, но и необходим лишь в том случае, если пациент сдал анализы и в лабораторных условиях у него был выявлен дефицит конкретного витамина. В частности, беременным женщинам важен прием витамина Д, так как при его дефиците у ребенка могут развиться отклонения в развитии нервной системы. То же касается приема фолиевой кислоты.

Однако мы видим сплошь и рядом, что беременным прописывают поливитаминные комплексы за безумные деньги, которые, по факту, совершенно бесполезны.

Проверяйте срок годности лекарств!

Виктор Литвиненко также призвал пациентов завести хорошую привычку – читать то, что написано на упаковках фармпрепаратов, особо обращая внимание на сроки годности.

Не стоит покупать препараты, срок годности которых всего лишь один-два месяца. Например, если вы покупаете банальный парацетамол, то скорее всего вы не используете всю упаковку сразу. А в случае окончания срока годности таблетка в лучшем случае не принесет желаемого эффекта, а в худшем – может нанести вред здоровью.

По этой же причине стоит регулярно пересматривать свои аптечки и без всякой жалости расставаться с теми лекарствами, срок годности которых истек. Пользы от них – никакой.

Также важно обращать внимание на условия хранения препаратов. Обычно таблетированные формы вполне живучи и их можно хранить в домашней аптечке при комнатной температуре. А вот мази и кремы, как правило, следует хранить в холодильнике, поскольку они часто содержат жиры.

О вреде самолечения

Недоверие к назначениям врачей у нас колоссальное. Как следствие, украинцы чаще следуют советам знакомых или аптекарей, чем собственного терапевта или семейного врача.

Не нужно следовать назначениям знакомых и даже аптекарей!

По совершенно непонятной причине украинцы больше доверяют продавцу в аптеке, а не своему лечащему врачу. Почему так происходит – загадка. Для того, чтобы поставить точный диагноз, врач вначале собирает анамнез, изучая ваши симптомы, историю болезни, на что у вас аллергия и все особенности течения вашей болезни. Для того, чтобы диагностировать заболевание и прописать правильные назначения, врач много лет учился и всю жизнь продолжает учиться, совершенствуя свои знания.

В то же время - все, что знает фармацевт (человек со средним фармацевтическим образованием) – это, в лучшем случае, показания, противопоказания и побочные эффекты, возможно - фармацевтическую группу, к которой относится препарат.

Врач всегда будет искать причину кашля, а это могут быть:

- аллергия;

- инфекционное заболевание;

- бактериальная инфекция;

- туберкулез;

- аскаридоз;

- другие заболевания. И в каждом отдельном случае лечение должно быть индивидуальным, с учетом особенностей работы каждого организма.

Почему наши пациенты предпочитают спросить аптекаря, что бы такого ему попить от кашля – тайная за семью печатями. В то же время аптекарь всего лишь заинтересован в увеличении продаж, так как он получает процент с каждой проданной упаковки. Более того – аптекарь не заинтересован в том, чтобы вас вылечить – ему важно, чтобы покупатель приходил снова и снова.

В то же время врачу важно, чтобы пациент болел как можно меньше, так как он получает зарплату в зависимости от количества довольных его работой подписантов деклараций, а не от количества визитов пациента.

Запомните: это для врача вы – пациент, а для фармацевта – покупатель.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!