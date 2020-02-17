Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения: что это за болезнь

В Луцке умерла 8-летняя девочка Анна Сакидон, биологический возраст которой из-за болезни был равен 70 годам.

Как сообщал OBOZREVATEL, малышка жила в селе Качин Камень-Каширского района. У ребенка диагностировали редкую генетическую мутацию - детскую прогерию (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Из-за болезни девочка старела на 8-10 лет в год.

Девочка родилась на 31 неделе беременности. Ее вес составил 1 килограмм 350 граммов, при этом она плохо набирала вес. Заболевание диагностировали у нее в год. В 7 лет девочка весила 6,5 килограммов при росте 63 сантиметра, и к этому возрасту она уже перенесла три инсульта, эпилептические припадки и тяжелое заболевание почек.

Анна Сакидон Волынь24

Кроме всего прочего, Анна страдала от тетрапареза конечностей.

"Анна наблюдалась у нас с раннего детства. В феврале ей исполнилось 8 лет. Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается 8-10 лет, ее скорректированный возраст составлял 70-80 лет. У нее было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила 8 кг", - рассказала врач Надежда Катаман.

Анна Сакидон Волынь24

Анна Сакидон Волынь24

Отмечается, что в Украине было всего двое таких детей, еще одна девочка, которой сейчас 9 лет, живет в Виннице.

Обычно синдром Хатчинсона-Гилфорда проявляется в детстве, а изменения в организме напоминают процессы ускоренного старения. У пациентов с прогерией непропорционально большая голова, кожа - тонкая, морщинистая и сухая, а волосы быстро седеют и выпадают. При этом наблюдается задержка роста, хотя интеллект развивается нормально.

Медики выделяют раннюю и позднюю прогерию. В первом случае малыш рождается уже с признаками старения, во втором - они проявляются через 2-3 года после рождения. Средний возраст жизни таких пациентов - 15-16 лет.

Англичанка Хейли Окинс прожила с прогиерией 17 лет. Ее биологический возраст к тому времени составлял 100 лет. В 14 лет она написала автобиографию, в которой описывала свое состояние.

Хейли Окинс ВВС

Хейли Окинс ВВС

Известно, что девочка перед смертью лечилась от пневмонии.

"Лицом прогиерии" стал Сэм Бернс. Мальчик умер в возрасте 17 лет от осложнений, связанных с генетической мутацией.

Ему был поставлен диагноз в 22 месяца. Его родители, доктор Лесли Гордон и доктор Скотт Бернс, отреагировали на его диагноз, создав в 1999 году Фонд исследований Progeria, чтобы найти причину заболевания и лечение. Именно тогда болезнь начали активно исследовать, и в процессе изучений был обнаружен ген, который несет болезнь, а также выявлен белок, который повышен у детей с прогерией.

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К настоящему времени клинические испытания лекарственного средства, используемого для лечения рака, показали многообещающее замедление процесса старения у пациентов с прогерией. Однако полностью побороть заболевание ученые пока не смогли.

Ранее OBOZREVATEL писал о наблюдении врача, в котором он описывал момент смерти.

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