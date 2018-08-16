7 преимуществ частной лор- и челюстно-лицевой хирургии

Удаление зуба, вскрытие абсцессов и флегмон на лице — это уже привычные поводы для обращения к челюстно-лицевому хирургу. Современные же методики и технологии позволяют специалистам частных клиник проводить сложнейшие операции по реконструкции лица, лечить артриты и артрозы височнонижнечелюстного сустава, а также проводить другие операции безболезненно и с минимальным восстановительным периодом.

Источник новых возможностей частной лор- и челюстно-лицевой хирургии - высокие технологии

Современная хирургия требует больших затрат на техническое обеспечение. Государственные больницы не могут в состоянии приобрести дорогостоящее оборудование и инструменты за госфинансирование, поэтому значительно проигрывают частным структурам в технологиях.

"Благодаря высоким технологическим возможностям и инновационным подходам мы можем успешно проводить сложнейшие операции, в том числе в области хирургии головы и шеи, — рассказывает Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут". — У нас есть качественная и объективная визуализация. Появившаяся интраоперационная лучевая диагностика помогает выбирать оптимальную хирургическую тактику, проверять правильность установки импланта. При этом при наличии мобильных лучевых установок появилась возможность осуществлять проверку и контроль непосредственно во время операции. Нет необходимости снимать пациента с операционного стола, чтобы отправить на КТ- или МРТ-исследование, а потом вновь возвращать в операционную".

Еще одно важное новшество — 3D-моделирование и изготовление индивидуальных имплантов. Это позволяет корректировать эстетические дефекты после травм с максимально удачным визуальным эффектом и улучшает процесс заживления. Такие методики доступны далеко не всем клиникам, а без них коррекция значительно грубее и далеко не такая эстетичная.

Минимизация операционных травм — современная практика частных клиник

Развитие технологий в области челюстно-лицевой хирургии сделало возможным проведение малоинвазивных операций. Так, благодаря микроразрезам можно избежать ужасающих рубцов, которые остаются на всю жизнь. Помимо косметического эффекта сокращается травматизм и риск операций. Ведь чем меньше размер операционной травмы, тем маловероятнее кровотечение и послеоперационные дефекты. В то же время подобные инновационные хирургические методики требуют особой подготовки медицинского персонала.

"На сегодняшний день мы можем вскрывать все околоносовые пазухи внутриносовым доступом, не проводя никаких наружных разрезов. В итоге не остается рубцов на лице", –— поясняет Юлия Шуклина.

Кроме того, малотравматичная хирургия способствует значительному сокращению периода восстановления. Если раньше после фронтотомии (хирургия лобной придаточной пазухи. — Ред.) оставался серьезный рубец на лице, а послеоперационный период занимал две-три недели, то сейчас операция проводится без травматических дефектов, а время пребывания в стационаре сокращается до трех суток.

Безопасная анестезия с первых дней жизни

Развитие технологий коснулось не только хирургии. Обеспечение безболезненности при проведении любых манипуляций — большое достижение современности. Еще 10–15 лет назад практически все лор-процедуры выполнялись под местной анестезией либо вообще без обезболивания, что было крайне дискомфортно для пациента. Современные препараты практически безопасны и безвредны, они не оказывают токсического воздействия на головной мозг, печень. Это позволяет применять их как для новорожденных, так и для взрослых с серьезными заболеваниями почек или печени, не опасаясь критических последствий от воздействия наркоза.

Режим в формате 24/7 как элемент клиентоориентированного сервиса

В отличие от госучреждений, в частных клиниках оперируют и вечером, и в выходные. Например, в "Добробуте" хирургические услуги доступны 24 часа в сутки 7 дней внеделю. Это удобно и важно, особенно для пациентов с высокой занятостью, поскольку есть возможность удобно вписать операцию в свой привычный график с минимальным отрывом от трудовой и социальной деятельности.

Профессионализм и удобные условия для работы врачей

Стаж частной хирургии невелик, поэтому все врачи, умеющие качественно оперировать, вышли из госучреждений. Но в то же время в частных клиниках персонал обеспечен всей необходимой технической и материальной базой для комфортной и продуктивной работы. Поэтому доктор думает об оптимальных способах лечения, а не размышляет о том, что можно сделать в имеющихся условиях, при недостатке оборудования, медикаментов и т. п.

Врачи, которые смотрят в глаза, а не в карман

Отсутствие скрытых платежей в частных структурах дает пациентам четкое понимание стоимости оказываемых услуг, а врачам — чистоту практики. Больным не нужно, как в "бесплатных" больницах, платить благотворительный взнос, покупать лекарства и "благодарить" доктора и медперсонал, получающих мизерные официальные зарплаты.

Человек четко понимает, во сколько обойдется лечение, еще до его начала.

Одномоментные операции — новый этап в развитии хирургии головы и шеи

В украинской хирургической практике случалось привлечение к операциям специалистов другого профиля. Но врачи "Добробута" пошли дальше и внедрили разработанный ими мультидисциплинарный подход, при котором в пределах одной операции решаются сразу все связанные со здоровьем пациента актуальные вопросы — благодаря совместным операциям специалистов как смежных, так и различающихся областей.

Например, искривленную перегородку носа с нарушением функции дыхания и удаление грыжи специалисты клиники проводят параллельно! Обычно такому клиенту сначала нужно прийти в одну клинику, сделать операцию по удалению грыжи, пройти послеоперационный период. А через несколько месяцев обратиться к другому специалисту и вновь попасть под наркоз и перенести хирургическое вмешательство, а после этого пережить восстановительный период. В "Добробуте" обе проблемы решают в один операционный день, тем самым сокращая период послеоперационного восстановления и нетрудоспособности, а также негативного воздействия медикаментов. Преимущество очевидно: в пределах одной клиники пациента до операции осматривают все необходимые ему специалисты, которые затем ведут его и в послеоперационный период.

"Мы разрабатываем для пациента не только методики хирургического вмешательства, — добавляет Юлия Шуклина, — но и модели его поведения в жизни после операции: например, такие как посещение тренажерного зала, виды и интенсивность нагрузок, особенности диеты. Ведь для человека важна не только успешно проведенная операция, но и поддержка после нее. У нас пациент получает абсолютно всю необходимую помощь и консультации всех необходимых ему специалистов в полном объеме".

Более детальную информацию узнавайте на сайте или у операторов колл-центра МС "Добробут".