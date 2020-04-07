5 способов как противостоять вирусам

Существует ли иммунитет к коронавирусу? Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утверждают, что человек, перенесший COVID-19, защищен от повторного инфицирования. Однако приобретенный иммунитет может быть краткосрочным – через год или два есть вероятность заболеть снова.

А пока ученые во всем мире работают над решением этого вопроса, нам нужно позаботиться о том, как защитить свой организм. Что поможет укрепить иммунитет? С этим вопросом мы обратились к экспертам клиники МЕДИКОМ.

Иммунная система представляет собой сложную структуру взаимодействий различных органов. Полагать, что можно "поднять иммунитет" в разгар эпидемии сродни желанию многих женщин "похудеть к отпуску" за одну ночь.

"Волшебной таблетки для иммунитета" не существует. Но есть хорошие новости: иммунная система прекрасно саморегулируется. То есть одна прогулка в холодную погоду или ночной перелет не смогут нанести глобальный вред и "уронить иммунитет". А вот хроническая усталость, интенсивное воздействие стресса, недостаток сна, вредные привычки и неправильное питание – это факторы, которые постепенно разрушают работу иммунной системы.

Сбой в работе иммунитета, проявляется не в частых ОРЗ, а в череде бактериальных осложнений, гнойных синуситов, гайморитов, пневмоний. Стоит посетить иммунолога, если появляются гнойничковые воспаления кожи, рецидивирующие абсцессы, грибковые инфекции.

Ниже мы разберем 5 способов укрепить защитные функции организма.

1.Наладить питание – контроль рациона

Естественным способом укрепления иммунитета, особенно у пожилых людей и детей, является здоровый образ жизни и сбалансированное питание. Для его нормальной работы нужны белки, витамины (A, C, Е), микроэлементы и жирные кислоты. В меню должны присутствовать овощи, зелень, бобовые, семена, орехи, морская рыба, ягоды (можно замороженные).

Авитаминоз может развиться на фоне жестких диет, веганства или нарушения всасывания в кишечнике. В таких случаях нужно обратиться к врачу-диетологу, который откорректирует рацион или подберет курс витаминов.

Весна – это критический период для запасов витамина D (25-гидроксикальциферол). Он мало представлен в продуктах и синтезируется кожей под влиянием солнечных лучей. Рекомендуем сдать анализ крови на суммарную концентрацию витамина D. А в случае его дефицита, обратится к эндокринологу, который назначит оптимальную для вас дозу препарата.

2.Добавить движения - Shake your body

Банальная зарядка, берпи, приседания, отжимания, махи рукам и, конечно же, планочка дадут хороший заряд энергии с самого утра. Соизмеряйте нагрузки со своим состоянием.

Как дополнение, в удобное для вас время можно подключиться к онлайн тренировкам по разным направлениям: начиная с функциональной и заканчивая йогой. Сейчас очень много фитнес клубов и просто тренеров хотят быть социально полезными и предоставляют тренировки бесплатно.

Если вы не входите в высокую группу риска, хотя бы раз в день прогуливайтесь на свежем воздухе. При возможности выходите в парк или лес, соблюдая дистанцию и меры предосторожности.

3.Снизить стресс – информационная гигиена

Постарайтесь ограничить прочтение новостных лент в социальных сетях до 15-20 мин в день.

Выберите один полезный ресурс и читайте его. Вместо тревожных телеграм-каналов читайте художественные книги. Поддерживайте связь с близкими. Отрегулируйте режим сна.

Подумайте о том, что хорошего можно вынести из сложившейся ситуации? Возможно, люди будут больше беречь природу в будущем, а медицина и система образования сделают огромный прорыв.

4.Проверить иммунную систему - сделать иммунограмму

Иммунограмма – лабораторное исследование, которое покажет количественные и функциональные нарушения в разных звеньях иммунной системы. Проводится по назначению врача-иммунолога при подозрении на иммунодефицит для назначения адекватного лечения.

У некоторых людей иммунодефицит проявляется в раннем детстве, в виде тяжелых рецидивирующих инфекционных заболеваний. У других, на фоне заболеваний органов иммунной системы (крови, костного мозга, селезёнки), при ВИЧ-инфекции, вследствие приёма лекарственных препаратов (иммуносупрессоров) и радиационном воздействии.

В клинике МЕДИКОМ проводятся 2 вида иммунограммы:

Иммунограмма с компонентами комплемента (моноклоны на 7 субпопуляций клеток, фагоцитоз, ЦИК, иммуноглобулины классов IgM, IgG, IgA , компоненты комплемента С3,С4)

Иммунограмма с чувствительностью к иммуномодуляторам

По результатам анализа можно получить расширенную иммунограмму, но человеку без специального образования цифры ничего не скажут! Трактовать её результаты может только специалист-иммунолог.

5.Позаботиться о себе - профилактика хронических заболеваний

Медики считают, что из-за призывов "ни в коем случае не посещать больницы во время карантина", может ухудшиться состояние людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, обмена веществ, увеличится риск позднего выявления онкологий.

Не занимайтесь самолечением! По возможности запишитесь на онлайн-консультацию или вызывайте врача на дом. В клинике МЕДИКОМ есть возможность вызова терапевта, педиатра, невролога, кардиолога, отоларинголога. Пациенту могут установить холтер, монитор артериального давления, проверить слух и провести УЗИ некоторых органов на дому.

Мы привели самые эффективные способы укрепить защитные функции организма, осталось – начать действовать. Берегите себя и будьте здоровы!

Записаться на консультацию врача иммунолога возможно на сайт клиники Медиком.

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