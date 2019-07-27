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/ Новости медицины

30 тысяч в год умирают из-за экологии: обнародована шокирующая статистика

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Состояние окружающей среды в США негативно влияет на здоровье населения, вызывая заболевания легких, сердца и инсульты.

Ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают более 30 тысяч американцев, сообщает издание Web MD.

Исследователи изучили концентрации мелких частиц, известных как PM 2,5, по всей стране с 1999 по 2015 год. Они установили, что с начала периода общая ситуация улучшилась.

Несмотря на это, в 2015 году было зарегистрировано почти 16 000 смертельных случаев среди женщин и 15 000 – среди мужчин. Эти смерти были вызваны сердечными приступами и респираторными заболеваниями, такими как астма.

30 тысяч в год умирают из-за экологии: обнародована шокирующая статистика

Иллюстрация

Согласно полученным результатам, в 1999 году самые высокие уровни PM2,5 были в Калифорнии, округе Фресно – 22,1 мкг/м3. К 2015 году наиболее загрязненным оказался округ Туларе (тот же штат) – 13,2 мкг/м3. В округе Апач (штат Аризона) концентрация частиц составляла всего 2,8 мкг/м3.

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30 тысяч в год умирают из-за экологии: обнародована шокирующая статистика

Иллюстрация

Для справки, допустимый уровень PM2,5, установленный Агентством по охране окружающей среды США, составляет 12 мкг/м3.

Как писал MedOboz, загрязнение окружающей среды оказывает огромное влияние на здоровье женщины, в частности, на репродуктивное.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
Экология болезни
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