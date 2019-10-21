18-19 октября 2019 года в Киеве прошел Пятый съезд ВАПРЕХ

18-19 октября 2019 года в Киеве в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени О.О.Шалимова состоялся Пятый съезд Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов "Актуальные вопросы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии".

Организаторами съезда выступили: Всеукраинская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов– Президент Пинчук В.Д., д.мед.н., профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика; Национальный институт хирургии и трансплантологии имени О. О. Шалимова – Директор Усенко А.Ю., д.мед.н., профессор, член-корреспондент НАМН Украины; Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика – Ректор Вороненко Ю.В., д.мед.н., профессор, академик НАМН Украины.

Съезд собрал более 200 участников, которые посетили 8 секций по разным направлениям пластической хирургии.

Работу секций возглавили ведущие украинские специалисты: Пинчук В.Д, Компаниец О.А., Галич С.П., Слесаренко С.В., Цепколенко В.А., Кебуладзе И.М., Усов С.М., Кадочников С.В., Слюсарев И.Ю.

Поделится международным опытом приехали зарубежные специалисты: Enoc Chambi (USA), Bartosz Ma ń kowski (Poland).

Съезд был посвящен обсуждению важнейших проблем и перспектив развития современной пластической хирургии. Насыщенная программа съезда касалась современных подходов в эстетической хирургии лица и тела, реконструктивной хирургии головы, эстетической ринопластики, и шеи, пластической хирургии конечностей, абдоминопластики. На съезде обсуждали такие проблемы как нове методы омоложение лица, клеточные технологии в эстетической хирургии. Значительное внимание было уделено вопросам особенностей выполнения пластических операций у детей, выбора метода и этапности хирургического лечения. Также во время мероприятия проводились выставки отечественных и зарубежных компаний - производителей имплантов, медицинской инструментов и лекарственных препаратов. Свою продукцию представили компании: Polytech, Mentor, Мед эксим, Golden farm, Синтеz, Eurosilicone, KIM, Smart Cell, Калина компания развития бизнеса, Mirotel и др.

Съезд внесен в "Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций Минздрава и АМН Украины", проводимых в 2019 году. Все участники сьезда получили соответствующие сертификаты.

Участники и спикеры по достоинству оценили высокий уровень организации и дружественную атмосферу създа!

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