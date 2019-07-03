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/Блоги - Новости медицины

Владислав Онищенко
Владислав Онищенко
Глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначенияВсе статьи автора

МОЗ не допускає відкриття доказової бази щодо безпечності лікарських засобів

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Всупереч Закону Міністерством охорони здоровя приймається чергова спроба (вже через Держ.регул.службу) не допустити відкриття доказової бази щодо ефективності та безпечності для 10440 готових лікарських засобів, які вже заресстровані і маcово застосовуються пацієнтами. Тобто наказами намагаються зробити, щоб Закон не працював.

Наче б то МОЗ ні при чому - це все ДРС. Навіщо ж тоді фахове міністерство, якщо ним керують і вказують які рішення приймати, інші непрофільні установи?

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Виходить, що така абсурдна (з логічної і юридичної точок зору) позиція ДРС влаштовує замовників таких рішень і МОЗ, яке їх відпрацьовує.

А як же ж заяви Супрун про боротьбу з фуфломіцинами, вже й закон піднесли? На словах одне, на ділі - інше. Попереду ще Мінюст... але це скоріше не питання МОЗ, це питання замовників.

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P.S. Виходячи з логіки ДРС та МОЗ сучасні методи контролю ліків слід застосовувати лише для щойно зареєстрованих, а ті що виходили на ринок України у 90-х та 2000-х треба контролювати по методикам тих часів.

МОЗ не допускає відкриття доказової бази щодо безпечності лікарських засобів

МОЗ не допускає відкриття доказової бази щодо безпечності лікарських засобів

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Автор
Владислав ОнищенкоВладислав Онищенко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Владислава Онищенка
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