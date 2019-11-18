Ко Всемирной неделе правильного использования антибиотиков CDC (США) опубликовало новый отчёт.
В отчете CDC отмечается, что устойчивость к антибиотикам в США является даже большей угрозой, чем предполагалось ранее. Каждый год устойчивые к антибиотикам бактерии и грибки вызывают в США более 2,8 миллиона инфекций и 35 000 смертей. Устойчивыми инфекциями пациенты инфицируются каждые 11 секунд, а каждые 15 минут кто-то из них умирает. Причем эти цифры не включают случаи заражения C. difficile, которая обычно сама не обладает резистентностью, но может вызвать смертельную диарею и связана с применением антибиотиков. Если ее включить в статистику, то в США устойчивость к антибиотикам превышает 3 миллиона инфекций и 48 000 смертей ежегодно.
В последнее время появились две новые серьезные угрозы – лекарственно-устойчивые Candida auris и карбапенем-устойчивый Acinetobacter. Смертельная инфекция Candida auris возникла сразу на пяти континентах, каждый инфицированный пациент умирает, а некоторые штаммы резистентны ко всем трем классам противогрибковых препаратов. Таким образом, число неотложных угроз стало пять, по сравнению с тремя предыдущими, выявленными в 2013 году – устойчивые к карбапенемам Enterobacteriaceae (CRE), Neisseria gonorrhoeae и инфекция C. difficile.
В списке 11 "серьезных" угроз фигурируют:
лекарственно-устойчивый кампилобактер;
кандиды;
энтеробактерии, продуцирующие бета-лактамазу (ESBL) с расширенным спектром действия;
устойчивые к ванкомицину энтерококки;
множественная лекарственная устойчивость Pseudomonas aeruginosa;
лекарственно-устойчивые нетифоидные сальмонеллы;
сальмонеллы тифа;
Shigella;
MRSA;
лекарственно-устойчивый Streptococcus pneumoniae и туберкулез (туберкулез).
Новый отчет определяет три дополнительных микроба, которые находятся в "списке наблюдения". Устойчивость к этим микробам еще не получила широкого распространения, или они недостаточно хорошо изучены. Это азол-резистентный Asergillus fumigatus и лекарственно-устойчивые Mycoplasma genitalium и Bordetella pertussis (возбудитель коклюша).
Устойчивыми инфекциями пациенты инфицируются каждые 11 секунд
www.bbc.com
CDC заявляет, что стратегии быстрого выявления и профилактики помогли защитить американцев от двух резистентных микроорганизмов: лекарственно-устойчивого Streptococcus pneumoniae и лекарственно-устойчивого туберкулеза. При этом вакцинация против пневмококковой инфекции помогла снизить инвазивные формы заболевания во многих группах риска, вызванных Streptococcus pneumoniae.
Особенную обеспокоенность вызывает у CDC три устойчивых к антибиотикам инфекции, имеющих тенденцию к росту в США:
устойчивые к лекарственным средствам Neisseria gonorrhoeae: каждый год происходит более полумиллиона резистентной к лечению гонореи, это в два раза больше, чем сообщалось в 2013 году;
энтеробактерии, продуцирующие ESBL (бета-лактамазы расширенного спектра) – Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Ферменты ESBL разрушают некоторые часто используемые антибиотики, включая пенициллины и цефалоспорины, и делают эти препараты неэффективными для лечения инфекций;
устойчивый к эритромицину стрептококк группы А – инвазивные инфекции, вызванные этими микробами, увеличились в четыре раза с 2013 года.
В целом, резистентные штаммы вирусов, бактерий, грибов и паразитов вызывают 700 000 смертей в год, а, по оценкам, супербактерии к 2050 году обусловят около 10 млн смертей ежегодно и обойдутся глобальной экономике в 100 триллионов долларов США.
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