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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины Все статьи автора

10 миллионов смертей в год: устойчивость к антибиотикам "набирает оборотов"

1.1т
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Ко Всемирной неделе правильного использования антибиотиков CDC (США) опубликовало новый отчёт.

В отчете CDC отмечается, что устойчивость к антибиотикам в США является даже большей угрозой, чем предполагалось ранее. Каждый год устойчивые к антибиотикам бактерии и грибки вызывают в США более 2,8 миллиона инфекций и 35 000 смертей. Устойчивыми инфекциями пациенты инфицируются каждые 11 секунд, а каждые 15 минут кто-то из них умирает. Причем эти цифры не включают случаи заражения C. difficile, которая обычно сама не обладает резистентностью, но может вызвать смертельную диарею и связана с применением антибиотиков. Если ее включить в статистику, то в США устойчивость к антибиотикам превышает 3 миллиона инфекций и 48 000 смертей ежегодно.

В последнее время появились две новые серьезные угрозы – лекарственно-устойчивые Candida auris и карбапенем-устойчивый Acinetobacter. Смертельная инфекция Candida auris возникла сразу на пяти континентах, каждый инфицированный пациент умирает, а некоторые штаммы резистентны ко всем трем классам противогрибковых препаратов. Таким образом, число неотложных угроз стало пять, по сравнению с тремя предыдущими, выявленными в 2013 году – устойчивые к карбапенемам Enterobacteriaceae (CRE), Neisseria gonorrhoeae и инфекция C. difficile.

В списке 11 "серьезных" угроз фигурируют:

  • лекарственно-устойчивый кампилобактер;

  • кандиды;

  • энтеробактерии, продуцирующие бета-лактамазу (ESBL) с расширенным спектром действия;

  • устойчивые к ванкомицину энтерококки;

  • множественная лекарственная устойчивость Pseudomonas aeruginosa;

  • лекарственно-устойчивые нетифоидные сальмонеллы;

  • сальмонеллы тифа;

  • Shigella;

  • MRSA;

  • лекарственно-устойчивый Streptococcus pneumoniae и туберкулез (туберкулез).

Новый отчет определяет три дополнительных микроба, которые находятся в "списке наблюдения". Устойчивость к этим микробам еще не получила широкого распространения, или они недостаточно хорошо изучены. Это азол-резистентный Asergillus fumigatus и лекарственно-устойчивые Mycoplasma genitalium и Bordetella pertussis (возбудитель коклюша).

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Устойчивыми инфекциями пациенты инфицируются каждые 11 секунд

Устойчивыми инфекциями пациенты инфицируются каждые 11 секунд

www.bbc.com

CDC заявляет, что стратегии быстрого выявления и профилактики помогли защитить американцев от двух резистентных микроорганизмов: лекарственно-устойчивого Streptococcus pneumoniae и лекарственно-устойчивого туберкулеза. При этом вакцинация против пневмококковой инфекции помогла снизить инвазивные формы заболевания во многих группах риска, вызванных Streptococcus pneumoniae.

Особенную обеспокоенность вызывает у CDC три устойчивых к антибиотикам инфекции, имеющих тенденцию к росту в США:

  • устойчивые к лекарственным средствам Neisseria gonorrhoeae: каждый год происходит более полумиллиона резистентной к лечению гонореи, это в два раза больше, чем сообщалось в 2013 году;

  • энтеробактерии, продуцирующие ESBL (бета-лактамазы расширенного спектра) – Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Ферменты ESBL разрушают некоторые часто используемые антибиотики, включая пенициллины и цефалоспорины, и делают эти препараты неэффективными для лечения инфекций;

  • устойчивый к эритромицину стрептококк группы А – инвазивные инфекции, вызванные этими микробами, увеличились в четыре раза с 2013 года.

В целом, резистентные штаммы вирусов, бактерий, грибов и паразитов вызывают 700 000 смертей в год, а, по оценкам, супербактерии к 2050 году обусловят около 10 млн смертей ежегодно и обойдутся глобальной экономике в 100 триллионов долларов США.

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Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Здоровье
Место
США
Теги
супербактерия лекарства
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