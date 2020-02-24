С 2015 года высшие учебные заведения Украины не выпускают эпидемиологов.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова, передает "Гордон". Она отметила, что в Украине достаточно много инфекций. Ежегодно фиксируются эпидемии кори и гриппа, поэтому такая профессия стране необходима.

"С этим надо что-то делать. Те структуры, на которые эти функции были возложены, в силу разных причин с ними не справляются. Нужно ли восстанавливать подготовку эпидемиологов? Могу сказать, что преподаватели пока еще есть – те, кто знают, как и чему учить. Но, как я сказала, сейчас студентов по этой специальности не набирают и не выпускают. Если понадобится – мы можем восстановить подготовку кадров. А вообще тут нужно спрашивать у тех, кто проводил реформу, – из каких соображений ликвидировали эпидемиологическую службу?" – подчеркнула Колесникова.

Ирина Колесникова

Напомним, что в 2017 года Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса. Такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-служба Кабинета министров заявила, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая, уточнив, что всего в мире зарегистрировано 78 817 случаев заражения COVID-19, из которых 2462 – летальные. Выздоровели уже 23232 человек.

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