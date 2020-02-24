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/ Медицинское образование

ВУЗы в Украине не выпускают эпидемиологов – Колесникова

2.1т
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С 2015 года высшие учебные заведения Украины не выпускают эпидемиологов.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова, передает "Гордон". Она отметила, что в Украине достаточно много инфекций. Ежегодно фиксируются эпидемии кори и гриппа, поэтому такая профессия стране необходима.

"С этим надо что-то делать. Те структуры, на которые эти функции были возложены, в силу разных причин с ними не справляются. Нужно ли восстанавливать подготовку эпидемиологов? Могу сказать, что преподаватели пока еще есть – те, кто знают, как и чему учить. Но, как я сказала, сейчас студентов по этой специальности не набирают и не выпускают. Если понадобится – мы можем восстановить подготовку кадров. А вообще тут нужно спрашивать у тех, кто проводил реформу, – из каких соображений ликвидировали эпидемиологическую службу?" – подчеркнула Колесникова.

Ирина Колесникова

Ирина Колесникова

Напомним, что в 2017 года Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса. Такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-служба Кабинета министров заявила, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая, уточнив, что всего в мире зарегистрировано 78 817 случаев заражения COVID-19, из которых 2462 – летальные. Выздоровели уже 23232 человек.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинские структуры не справляются никогда и ни с чем
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, а рижские с твоим бешенством справляются?) того и глядишь, покусаешь?))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Благодарите алкаша Пэдро Остаточного!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
СЭС? Вы что, чубатые? Это же пережиток "совка"))) Ни в коем случае)))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Чистяков Шурик, СЭС после налоговой была самой коррумпированной конторой, кстати. кроме поборов с рынков, кафе и ресторанов практически ничем не занималась.
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