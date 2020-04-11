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/ Медицинское образование

В то время как "кишит" коронавирус: врач рассказала о катастрофе в медобразовании Украины

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Медицинские вузы в Украине уже 5 лет не выпускают эпидемиологов, которые очень пригодились бы в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

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Об этом рассказала в эсклюзивном интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская посетовала на нехватку эпидемиологов

Ольга Голубовская посетовала на нехватку эпидемиологов

"К противодействию пандемии активно подключились и Минздрав, и СНБО. И штабы создают, и очень много еще делают. Но понимаете, нельзя прыгнуть выше головы, когда не хватает ресурсов. Вы вот, например, знаете, что мы уже 5 лет не выпускаем эпидемиологов, вообще не набираем. Это нонсенс", – заявила она.

По словам Голубовской, в Украине "придумали" полевых эпидемиологов.

"Я не против, они есть во всем мире. Но знаете, кто такой полевой эпидемиолог? Это люди, которые прошли два тренинга. Где-то возникла вспышка – они наблюдают за ней внимательно, записывают, в очаг не выходят, нарабатывают статистику – сколько заболело, сколько умерло, сколько выздоровело и на этом все", – констатировала профессор.

При этом она подчеркнула, что санитарно-эпидемиологическая служба Украины была полностью уничтожена.

"Я считаю, что эпидемия кори, которая у нас была, вспыхнула из-за полного отсутствия работы в очагах: никаких мероприятий в эпицентрах заболевания эпидемиологи не проводили… Потому что уничтожена служба, и на сегодняшний день порядок проведения эпидемиологического расследования нигде не прописан", – отметила Голубовская.

Напомним, что в 2017 году Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о том, что с 2015 года высшие учебные заведения Украины не выпускают эпидемиологов, заявляла доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова.

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Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
вирус
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
А где в Украине не катастрофа? В этом году надо платить 17 млрд дол долга, Виды на урожай так себе, пром. производство каждый год снижается... Где, в чём победа?
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