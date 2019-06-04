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/Блоги - Медицинское образование

Светлана Галич
Светлана Галич
Доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей аттестационной категории, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Одесского национального медицинского университетаВсе статьи автора

Одесский национальный медицинский университет: кто виноват и что делать

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Наверное, ни одна медийная тема сегодня не насыщена таким количеством откровенной лжи и непонятных действий, как тема ОНМедУ. Даже относительно информированным людям, работающим в медицине региона, трудно разобраться где и в чем есть истина...

...Сложившаяся ситуация, увы, свидетельствует о слабости государственного управления в нашей стране. Ситуация, увы, не делающая чести ни нашему родному вузу, ни государству, являющемуся собственником вуза, ни судебной системе, буквально сталкивающей лбами всех и вся.

...Что же мы можем принять за реальность, а что-не более чем медийные лозунги, инспирированные заангажированными медиа-ресурсами? Постараюсь изложить только наверняка известные мне факты.

1. ОНМедУ, по-прежнему, является собственностью государства и от лица государства им должен управлять МОЗ, нравится ли это кому-то, или нет.

2. Многочисленными судами ряд действий МОЗ временно блокированы, в аспекте решения кадровых вопросов. Нельзя назначать и.о.ректора, нельзя назначать выборы ректора...и ещё ряд-низзя... Если ничего нельзя, тогда как именно управлять? Вопрос риторический.

Одесский национальный медицинский университет

Одесский национальный медицинский университет

3. Профессор Владлена Дубинина не может считаться "самопровозглашенным и.о.Ректора", как об этом пишут некоторые интернет-ресурсы, так как она назначена легитимно МОЗ, от лица Государства.

4. Не признающий руководство МОЗ и государство вуз, тем не менее хочет получать от оных заработную плату, что понятно, так как люди работали. МОЗ не может с этим согласиться и не подписывает документы на оплату людям, которых он не назначал. Но готов подписать документы, подписанные уполномоченными ими лицами. Людей сделали заложниками. Они не сопротивляются.

5. Государство в лице казначейства начало выплаты заработных плат сотрудникам (что хорошо) без подтверждения легитимности подписи людей, называющих себя руководителями вуза, но не согласованых МОЗ (что плохо, потому как получается, что в государстве нашем бардак и кто что хочет, то и подписывает)...

6. Сложившаяся ситуация-опасный прецедент, если так начнут действовать все государственные учреждения. Встанет вопрос: "Что есть государство?".

...То,что пишут сегодня некоторые интернет-ресурсы-отличный тест для того, чтобы понять чью информацию более не следует читать.

...Впереди выборы, нас ждёт много... мягко говоря, непроверенной информации. Потому присматриваемся уже к тому, кто и что пишет! Кто слона называет муравьём, а мокрое-сухостоем... Лично я уже вычеркнула ряд интернет-ресурсов из числа тех, чья информация мне может быть интересна... К моему огромному сожалению, с некоторыми из них я даже дружила... Что ж, будем знать. Это знание очень пригодится в процессе выборов!

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Автор
Светлана ГаличСветлана Галич
Место
УкраинаОдесса
Тег
образование
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