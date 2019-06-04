Наверное, ни одна медийная тема сегодня не насыщена таким количеством откровенной лжи и непонятных действий, как тема ОНМедУ. Даже относительно информированным людям, работающим в медицине региона, трудно разобраться где и в чем есть истина...

...Сложившаяся ситуация, увы, свидетельствует о слабости государственного управления в нашей стране. Ситуация, увы, не делающая чести ни нашему родному вузу, ни государству, являющемуся собственником вуза, ни судебной системе, буквально сталкивающей лбами всех и вся.

...Что же мы можем принять за реальность, а что-не более чем медийные лозунги, инспирированные заангажированными медиа-ресурсами? Постараюсь изложить только наверняка известные мне факты.

1. ОНМедУ, по-прежнему, является собственностью государства и от лица государства им должен управлять МОЗ, нравится ли это кому-то, или нет.

2. Многочисленными судами ряд действий МОЗ временно блокированы, в аспекте решения кадровых вопросов. Нельзя назначать и.о.ректора, нельзя назначать выборы ректора...и ещё ряд-низзя... Если ничего нельзя, тогда как именно управлять? Вопрос риторический.

Одесский национальный медицинский университет

3. Профессор Владлена Дубинина не может считаться "самопровозглашенным и.о.Ректора", как об этом пишут некоторые интернет-ресурсы, так как она назначена легитимно МОЗ, от лица Государства.

4. Не признающий руководство МОЗ и государство вуз, тем не менее хочет получать от оных заработную плату, что понятно, так как люди работали. МОЗ не может с этим согласиться и не подписывает документы на оплату людям, которых он не назначал. Но готов подписать документы, подписанные уполномоченными ими лицами. Людей сделали заложниками. Они не сопротивляются.

5. Государство в лице казначейства начало выплаты заработных плат сотрудникам (что хорошо) без подтверждения легитимности подписи людей, называющих себя руководителями вуза, но не согласованых МОЗ (что плохо, потому как получается, что в государстве нашем бардак и кто что хочет, то и подписывает)...

6. Сложившаяся ситуация-опасный прецедент, если так начнут действовать все государственные учреждения. Встанет вопрос: "Что есть государство?".

...То,что пишут сегодня некоторые интернет-ресурсы-отличный тест для того, чтобы понять чью информацию более не следует читать.

...Впереди выборы, нас ждёт много... мягко говоря, непроверенной информации. Потому присматриваемся уже к тому, кто и что пишет! Кто слона называет муравьём, а мокрое-сухостоем... Лично я уже вычеркнула ряд интернет-ресурсов из числа тех, чья информация мне может быть интересна... К моему огромному сожалению, с некоторыми из них я даже дружила... Что ж, будем знать. Это знание очень пригодится в процессе выборов!

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