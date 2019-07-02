Супрун назвала худший эксперимент над людьми

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала администрации некоторых медуниверситетов не саботировать экзамен IFOM, поскольку некачественное образование врачей – худший эксперимент над людьми.

Учебные заведения должны сосредоточиться на качестве подготовки и обучения студентов. Об этом чиновница напомнила на своей странице в Facebook.

IFOM – полностью независимый экзамен, утвержденный правительством полтора года назад. Информацию, что экзамен проводится незаконно или неожиданно для студентов, Супрун назвала манипуляцией.

Были замечены попытки срыва теста в некоторых медицинских вузах. Так, студенты сами перекрывали вход в аудиторию, а деканаты давали им распоряжения не подписывать документов для сдачи экзамена.

"Украинцы заслуживают качественные медицинские услуги, которые могут обеспечить только высокопрофессиональные врачи, чьи знания и навыки соответствуют мировым стандартам. Именно поэтому нам нужно максимально независимое и справедливое оценивание знаний будущих медиков", – акцентировала глава Минздрава.

OBOZREVATEL писал, что ранее Ульяна Супрун отреагировала на скандал и протесты, которые разгорелись вокруг экзамена для студентов-медиков "Крок 2".

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