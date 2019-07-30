США переживает кадровый кризис в медицине

В США число студентов-медиков, которые собираются стать докторами первичной медицинской помощи, достигло рекордно низкого уровня.

Эксперты полагают, что выпускников отпугивает заработная плата, которая вдвое меньше, чем у тех, кто работает в других медицинских отраслях, сообщает Daily Mail.

В 2019 году количество желающих занять должность врача первичной медпомощи было самым низким за всю историю. По данным Национальной программы The Match, подобная тенденция наблюдается с 2011 года.

Тремя ключевыми направлениями это сферы являются внутренняя медицина, семейная медицина и педиатрия.

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В то же время по внутренним болезням было доступно 8166 позиций, что является самым высоким показателем.

Только 41,5% должностей были заполнены студентами четвертого курса, согласно отчету The Match за последний год, аналогичное снижение количества желающих работать в семейной медицине и педиатрии.

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Как писал MedOboz, в 2019 году украинские студенты впервые сдавали международный экзамен по основам медицины как часть Единого государственного квалификационного экзамена.

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