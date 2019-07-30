Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Медицинское образование

США переживает кадровый кризис в медицине

427 Читать материал на украинском

В США число студентов-медиков, которые собираются стать докторами первичной медицинской помощи, достигло рекордно низкого уровня.

Эксперты полагают, что выпускников отпугивает заработная плата, которая вдвое меньше, чем у тех, кто работает в других медицинских отраслях, сообщает Daily Mail.

В 2019 году количество желающих занять должность врача первичной медпомощи было самым низким за всю историю. По данным Национальной программы The Match, подобная тенденция наблюдается с 2011 года.

Тремя ключевыми направлениями это сферы являются внутренняя медицина, семейная медицина и педиатрия.

Новости
Супрун назвала худший эксперимент над людьми
США переживает кадровый кризис в медицине

Иллюстрация

В то же время по внутренним болезням было доступно 8166 позиций, что является самым высоким показателем.

Только 41,5% должностей были заполнены студентами четвертого курса, согласно отчету The Match за последний год, аналогичное снижение количества желающих работать в семейной медицине и педиатрии.

США переживает кадровый кризис в медицине

Иллюстрация

Как писал MedOboz, в 2019 году украинские студенты впервые сдавали международный экзамен по основам медицины как часть Единого государственного квалификационного экзамена.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
США
Теги
образование медицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости