Ректор медуниверситета: взятки, откаты – это Одесса, детка!

Главное – убедить недовольных, что все в порядке, приспать их бдительность и делать свои дела дальше, не отступая от выбранного курса.

Так вкратце можно описать ситуацию с продажей под снос учебных корпусов Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Место действия: Французский бульвар, Одесса. Главное действующее лицо: Игорь Коваль, ректор данного ВУЗа.

Эта ситуация возникла в 2015 году с принятия решения Одесским городским советом разработать Детальный план территории по адресу, где находятся учебные корпуса (Шампанский переулок, 3). Финансировалось это мероприятие Одесским национальным университетом. Именно исходя из документов, опубликованных на сайте мэрии, мы видим на месте учебных корпусов 24-этажное здание, на 714 квартир, с 2-этажным подземным паркингом на 420 машиномест.

Игорь Коваль Коллаж

Сносу подлежат кафедра БЖД, бывшая военная кафедра, кафедра физкультуры, второй корпус геолого-географического факультета, корпус автомобильной мастерской, волейбольная площадка, малый геологический полигон.

После акций протеста ректор убедил всех, что никто ничего не будет сносить. Но этим ситуация закончилась в 2015 году.

В последнее время руководство университета снова начало форсировать данный вопрос. Ректор Коваль "одержал победу" на выборах и снова возглавил ВУЗ. Есть опасение, что начатое в 2015-ом он закончит в эту каденцию.

Всем известно, что ломать – не строить, а если строить, то только элитное жилье в элитном месте. Ср*ть ректор Коваль хотел на студентов! Пох*р, что они учатся в две смены. Кому нужны кафедра БЖД и физкультуры? Обойдутся и без волейбольной площадки. Главное для Коваля - набить карманы и обеспечить себе старость.

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