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/Блоги - Медицинское образование

МедГоблин
МедГоблин
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По ситуации вокруг КРОК2

118

До последнего не хотел комментировать, но не удержался, сорян.

Я не горю любовью к Центру Тестирования, очень далек от этого. Но ничтожность и дешевый фарс, я ненавижу больше. А еще больше - тупость.

Обращаюсь прежде всего к авторам этого видеошедевра.

Хотя, возможно, еще кто-то узнает себя в моих словах.

Уже первые звуки (казацкий марш) вашего клипа отправляют нас в славный 17 век, где вы, дорогие студенты, застряли в своем интеллектуальном развитии и мировоззрении.

Но что за слова мы слышим от мощных казачьих потомков? Жалобные стоны триечников об утраченной надежде надеть белый халат. Серьезно?

Если родители вам этого не говорили, то никто в мире не обязан воплощать Ваши влажные мечты.

Вы взрослые лоботрясы, и несете полную личную ответственность за все, что с вами происходит. И за оценку на тестировании тоже.

Вы говорите о каких-то "украинских протоколах". Слоупоки вы мои дорогие, хотя бы погуглили, какими стандартами лечения мы руководствуемся...

Вы боитесь "американских тестов" только потому, что знаете цену своих знаний – Зеро.

Вы перечисляете законы.

Но статья 62 Закона об образовании не гарантирует никому право на высшее образование (гарантии у нас только для школьников, сорян).

И никто не нарушает 53 статью Конституции, потому что "доступность" образования означает, что вы должны обладать способностями (хе-хе) его получить. (См Толкование Конституционного Суда). Так что здесь - жалобы лишь на свой гено-фено-тип.

Я понимаю, что сегодня в тренде решать проблемы записью эмоциональных видеороликов. Но никакое с ознательное общество не должно решать сложные вопросы душевным видеообращением.

Для этого есть легальные инстанции и процедуры. Конечно, можно начать ржать с последней фразы. Но, если вы не верите в возможность законности и порядка в нашей стране, то к какой "справедливости" вы тогда апеллируете? Тут, либо трусы наденьте, либо крестик снимите.

Если знаете о фактах взяток - идите в прокуратуру.

Нечестный экзамен - подавайте в суд.

Ах да, нечего подавать, потому что результатов КРОК2 еще нет.

Но много кто уже наложил в штаны.

А как думаете, кто из ваших однокурсников сдаст тест? Конечно, да еще и большинство. То скажите мои дорогие, а нахер тогда вы? Они выиграли в конкурентной борьбе извилин, они и будут врачами.

Вы называете себя будущим? Не смешите мои тапки. Вы - очередное доказательство, что нам грозит полная пезда. В головах ничего, кроме инфантилизма. Каких пациентов вам можно доверить? В палате будете так же скулит про свои мечты?

А теперь перейду к главному, что меня выбесило. На второй минуте ролика начинает играть саундтрек Игры Престолов (на цимбалах, Карл).

Так вот, суровые медики Вестероса:

Вы – как Нед Старк, выбираете самых хуйовых союзников. Вот за вас уже вписалась леди Бахтеева.

Вы - как Джейми Ланнистер, не можете сами даже подтереться.

Вы – как Валирия, один смрад и дым.

Вы - как Бран, хлопаете мутными глазами, вместо того, чтобы херачить.

Вы - как Арья, в своей профессиональной карьере закрываете много глаз навсегда.

Вы не понимаете, что вас с вашими воплями, как пешек разыграют в большой политической партии хитрые тети и дяди. А потом мы все вместе погрузимся в самую глубокую жопу.

Закончу словами Мелисандры: "Украина еще темная и полна ужасов".

По ситуации вокруг КРОК2

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