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/ Блоги - Медицинское образование

Екатерина Амосова
Екатерина Амосова
Ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Все статьи автора

Танцы на граблях или реформирование медобразования

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Как Минздрав планирует реформировать образование: сиквел "Танцы на граблях" с американским тестированием

21 августа КМУ, с подачи Минздрава, запланировал на 2019-2021 гг. "РАЗРАБОТКУ образовательных стандартов в сотрудничестве со Всемирной федерацией медицинского образования" и "ОБНОВЛЕНИЕ образовательных программ и учебных планов в соответствии с [этими] новыми стандартами". В то же время "студенты получают новые учебники".

Этот "план" на 2019-2021 гг. можно назвать фантомным, поскольку, согласно информации на сайте Минздрава, он состоит лишь из нескольких деклараций общего характера, без конкретики, сроков и ответственных за исполнение. Такой формат не соответствует ІSO (спасибо за науку, господин Калита!)

Танцы на граблях или реформирование медобразования

Иллюстрация

Новый правительственный указатель интересен еще двумя аспектами:

  • утверждением только через полгода (!) после одобрения "под фанфары" исторической "стратегии развития медобразования";

  • утверждением частично "задним числом", поскольку один из трех лет, 2019, уже практически подошел к концу.

Но главным является другой риторический вопрос:

ЗАЧЕМ было ДО ОБНОВЛЕНИЕ образовательных стандартов, программ, учебных планов и УЧЕБНИКОВ в течение 2017-2019 гг. 4 раза подряд переводить ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на счета американских партнеров за массовые тестирования украинцев? Студентов и интернов, которые учились по неконгруэнтным к американским и устаревшим, согласно правительственному тексту, украинским стандартам и учебным планам?

Искренне "наступать на грабли" ЧЕТЫРЕ раза подряд – это слишком тупо, не так ли?

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Автор
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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
образование медицина
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