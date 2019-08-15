"ІFOM не повлияет на перевод студентов-медиков на 4 курс, но "конец эпохи продажи дипломов [уже] настал".

Такое решение, якобы, приняла сегодня "рабочая группа в Минздраве" с обоснованием "учитывая недобросовестность ОТДЕЛЬНЫХ студентов и существенные недостатки в администрировании и проведении экзамена". Логично, потому что обнародование критерия "сдал/не сдал" вызвало бы гомерический смех. "Студентам, которые не явились на экзамен, будет предоставлена такая возможность в течение следующего учебного года" – зачем? И кто за них будет платить американскому агентству? Согласна, что это – отмазка и "спуск на тормозах".

Опуская риторические вопросы вроде извинений перед студентами, остаются три не риторических:

будет ли новый министр обращаться в правоохранительные органы по факту растраты Минздравом/Центром тестирования 22 млн государственных средств на эксперимент с IFOM и их возмещение?

будет ли Украина платить штраф американскому агентству за нарушение договора и отказ от пересдачи и за чей счет? Или граждане США с двух сторон как-то договорятся между собой?

отменит ли новое правительство Постановление Кабинета министров 334 с IFOMом, а новый министр – даст команду медицинским учреждениям образования и Центру тестирования должным образом усовершенствовать КРОКи?

Сейчас по урокам этом истории:

гражданская активность студентов-медиков выросла, и "восток" (Харьков) был вместе с "западом" (Ивано-Франковск). Франковские коллеги, в отличие от харьковских – подчиненные Минздрава, и поэтому рисковали больше. При отсутствии поддержки учреждений-соседей;

выигранный год образовательной среде следует использовать для повышения качества образования путем быстрого перехода на преподавание по международным учебниками и разбор культовых американских тестов;

стоит, наконец, воспользоваться опытом США в части создания Украинского национального совета медицинских экзаменаторов, при которой центр тестирования будет выполнять функции не визионера-идеолога, а администратора тестовых экзаменов.

В заключение привожу перечень лучших учебников и пособий, которые рекомендуют американские студенты-медики друг другу на сайте "обмена опытом" lifeofamedstudent.com для подготовки к тестовым лицензионным экзаменам STEP:

по фундаментальным дисциплинам ;

по клиническим.

Респект всем, кто не отсиживался в кустах, и беремся за работу!

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