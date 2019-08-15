Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Медицинское образование

Екатерина Амосова
Екатерина Амосова
Ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Все статьи автора

Конец эпохи продажи дипломов уже наступил

514 Читать материал на украинском

"ІFOM не повлияет на перевод студентов-медиков на 4 курс, но "конец эпохи продажи дипломов [уже] настал".

Такое решение, якобы, приняла сегодня "рабочая группа в Минздраве" с обоснованием "учитывая недобросовестность ОТДЕЛЬНЫХ студентов и существенные недостатки в администрировании и проведении экзамена". Логично, потому что обнародование критерия "сдал/не сдал" вызвало бы гомерический смех. "Студентам, которые не явились на экзамен, будет предоставлена такая возможность в течение следующего учебного года" – зачем? И кто за них будет платить американскому агентству? Согласна, что это – отмазка и "спуск на тормозах".

Опуская риторические вопросы вроде извинений перед студентами, остаются три не риторических:

  • будет ли новый министр обращаться в правоохранительные органы по факту растраты Минздравом/Центром тестирования 22 млн государственных средств на эксперимент с IFOM и их возмещение?

  • будет ли Украина платить штраф американскому агентству за нарушение договора и отказ от пересдачи и за чей счет? Или граждане США с двух сторон как-то договорятся между собой?

  • отменит ли новое правительство Постановление Кабинета министров 334 с IFOMом, а новый министр – даст команду медицинским учреждениям образования и Центру тестирования должным образом усовершенствовать КРОКи?

Сейчас по урокам этом истории:

  • гражданская активность студентов-медиков выросла, и "восток" (Харьков) был вместе с "западом" (Ивано-Франковск). Франковские коллеги, в отличие от харьковских – подчиненные Минздрава, и поэтому рисковали больше. При отсутствии поддержки учреждений-соседей;

  • выигранный год образовательной среде следует использовать для повышения качества образования путем быстрого перехода на преподавание по международным учебниками и разбор культовых американских тестов;

  • стоит, наконец, воспользоваться опытом США в части создания Украинского национального совета медицинских экзаменаторов, при которой центр тестирования будет выполнять функции не визионера-идеолога, а администратора тестовых экзаменов.

В заключение привожу перечень лучших учебников и пособий, которые рекомендуют американские студенты-медики друг другу на сайте "обмена опытом" lifeofamedstudent.com для подготовки к тестовым лицензионным экзаменам STEP:

Респект всем, кто не отсиживался в кустах, и беремся за работу!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Екатерина Амосова Екатерина Амосова
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
Міністерство охорони здоров’я медицина образование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости