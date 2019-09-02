Большинство счастливых первокурсников еще не представляет себе колоссальный объем информации по фундаментальных дисциплинам для запоминания и удержание в голове до экзаменов фактов, которые якобы мало связаны с пациентами. Это шокирует и разочаровывает.

Предлагаю в качестве советов:

осознать, что во всем мире студенты-медики очень много учатся. Иначе – невозможно;

пользоваться популярными международными учебниками и учебными материалами из интернета, желательно – англоязычного сегмента. Особенно – сборниками качественных тестов с комментами (Kaplan). Американцы советуют половину времени на подготовку, например, по анатомии, тратить на учебники, половину – на работу с тестами;

систематизировать материал в виде схем, в т.ч., создавать их самим. Тогда факты станут "вашими";

для "крепких орешков" - устроиться на "Скорую помощь" или в отделение реанимации, чтобы видеть медицину – смысл обучения. Врачи будут охотно обсуждать с вами ведения пациентов;

Иллюстрация

для других – проходить короткие курсы по реанимации и подобные, например, с "мягких навыков", для которых не требуется медицинское образование;

не отвлекаться на подработки, не связанные с медициной, поскольку это будет занимать время, необходимое для обучения;

расспросить старшекурсников о лайфхаках;

хорошо подумать еще раз, зачем вы поступили в медунивер и стоит ли оно того.

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