"Абсолютное большинство приняло участие" Супрун рассказала о результатах IFOM

В этом году украинские студенты впервые сдавали международный экзамен по основам медицины как часть Единого государственного квалификационного экзамена. На IFOM пришло абсолютное большинство зарегистрированных студентов-медиков 3 курса.

О результатах проведения тестирования сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава отметила, что 88,7% из зарегистрированных студентов пришли на сдачу IFOM на украинском языке в веб-формате (граждане Украины и небольшая часть иностранных студентов).

"Активно экзамен сдавали в Запорожском государственном медицинском университете (99,3%), Львовском национальном медицинском университете (97,9%), Буковинском государственном медицинском университете (97,7%)", – рассказала Супрун. В то же время по ее словам, в Харьковском и Ивано-Франковском университетах показатели явки были крайне низкими - 29,7% и 21,1% соответственно.

"Хорошо, что студенты не подверглись провокациям и поняли главное: этот экзамен не является экспериментом или способом отчислить их. Он нужен, чтобы оценить реальное качество подготовки студентов-медиков и честно посмотреть на ситуацию на уровне современной медицины", – подытожила чиновница.

Супрун напомнила, что результаты IFOM студенты получат 6 августа.

Ранее MedOboz сообщал, что Ульяна Супрун призвала администрации некоторых медуниверситетов не саботировать экзамен IFOM, поскольку некачественное образование врачей – худший эксперимент над людьми.

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