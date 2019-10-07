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/ Новости здоровья

Мать ни разу не пришла: появилась трагическая новость о сиамских близнецах из Черновцов

20.4т Читать материал на украинском

В Черновцах в Областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября.

Об этом сообщили в медицинском учреждении. По словам врачей, в больнице они находились три дня, передает УНИАН.

После того, как близняшек транспортировали из роддома, состояние детей называли крайне тяжелым.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

24 канал

Новости
Одно тело, две головы, три легких: появились новые детали о сиамских близнецах в Черновцах

Также медики отметили, что мать ни разу не посетила сиамских близнецов в больнице, а отец только приносил средства для ухода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы. У девочек было одно тело, но две головы. У роженицы это была первая беременность. Близнецы родились преждевременно - на 33 неделе.

  • Сиамские близнецы были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, женщина отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений.

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Место
Украина Черновцы
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Кропива Макс
Кропива Макс
Отец приходил, давал деньги, какие вопросы? Та не дай Бог такое никому пережить! Они не отказались от детей. Просто у женщины стресс и депрессия. Что ее добить надо было?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что делать то матери?тут здоровых бросают и ничего
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Лишь бы человека очернить. А никто не подумал, в каком состоянии мать находится, может ли она ходить, общаться? Вот было бы интересно увидеть автора статьи в подобной ситуации.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Павловская Екатерина, і справді тут звичайно тяжко, а двох так би мовити "спарених" в одного - спробуй витиснути з себе
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