Мать ни разу не пришла: появилась трагическая новость о сиамских близнецах из Черновцов

В Черновцах в Областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября.

Об этом сообщили в медицинском учреждении. По словам врачей, в больнице они находились три дня, передает УНИАН.

После того, как близняшек транспортировали из роддома, состояние детей называли крайне тяжелым.

Иллюстративное фото 24 канал

Также медики отметили, что мать ни разу не посетила сиамских близнецов в больнице, а отец только приносил средства для ухода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы. У девочек было одно тело, но две головы. У роженицы это была первая беременность. Близнецы родились преждевременно - на 33 неделе.

Сиамские близнецы были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, женщина отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений.

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