"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как можно защитить свое психическое здоровье от атак импульсивных людей.

Соответствующий пост она разместила в Facebook, обратив внимание на то, что накануне выборов президента Украины угрозы в разы возрастают.

"Люди, которых поражает предвыборное обострение, могут обращаться в стиле несвободных радикалов – импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности", – написала Супрун.

Ульяна Супрун dpchas.com.ua

Примечательно, что в посте Супрун также отметила премьер-министра Украина Владимира Гройсмана в связи с перепалкой, которую с последним устроил на заседании Кабинета министров лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Во время их эмоционального диалога и.о. министра здравоохранения сохраняла спокойствие и медленно раскачивалась в своем кресле.

Ульяна Супрун Скриншот из видео

Супрун дала несколько простых советов.

В первую очередь, по мнению чиновницы, нужно сохранять спокойствие даже в случае, когда манипулятор прибегает к крикам, активным движениям, личным оскорблениям. Лучший выход – развернуться и уйти прочь, так как спорить с такими людьми не имеет смысла.

Супрун также посоветовала установить прочные личные границы. "Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любая постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов – вас будет сложно вывести из равновесия", – написала она.

"Иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию", – подчеркнула и. о. министра.

Facebook Ульяна Супрун

Говорить, по словам Супрун нужно тихо и спокойно, избегая повышения голоса и агрессивных жестов. "Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта", – дала совет чиновница.

"Люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь психические проблемы или расстройства. Не стоит винить их за такое поведение, ведь вы можете не знать, что сейчас происходит в их жизни. Лучшие действия в этом случае – посоветовать обратиться к врачу и по возможности помочь человеку получить профессиональную помощь", – резюмировала Супрун, посоветовав не принимать негатив близко к сердцу.

Пользователи рассмотрели в словах чиновницы скрытую иронию. "Мастер троллинга", "Про несвободных радикалов – тонко", "Это шедевр", – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как избежать появления свободных радикалов в человеческом организме, намекнув на их схожесть с членами РП.

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