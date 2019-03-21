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/Новости здоровья

"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами

1.3тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как можно защитить свое психическое здоровье от атак импульсивных людей.

Соответствующий пост она разместила в Facebook, обратив внимание на то, что накануне выборов президента Украины угрозы в разы возрастают.

"Люди, которых поражает предвыборное обострение, могут обращаться в стиле несвободных радикалов – импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности", – написала Супрун.

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Как чувствовать себя счастливым: Супрун дала простые советы
Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

dpchas.com.ua

Примечательно, что в посте Супрун также отметила премьер-министра Украина Владимира Гройсмана в связи с перепалкой, которую с последним устроил на заседании Кабинета министров лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Во время их эмоционального диалога и.о. министра здравоохранения сохраняла спокойствие и медленно раскачивалась в своем кресле.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Скриншот из видео

Супрун дала несколько простых советов.

В первую очередь, по мнению чиновницы, нужно сохранять спокойствие даже в случае, когда манипулятор прибегает к крикам, активным движениям, личным оскорблениям. Лучший выход – развернуться и уйти прочь, так как спорить с такими людьми не имеет смысла.

Супрун также посоветовала установить прочные личные границы. "Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любая постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов – вас будет сложно вывести из равновесия", – написала она.

"Иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию", – подчеркнула и. о. министра.

"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами

Facebook Ульяна Супрун

Говорить, по словам Супрун нужно тихо и спокойно, избегая повышения голоса и агрессивных жестов. "Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта", – дала совет чиновница.

"Люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь психические проблемы или расстройства. Не стоит винить их за такое поведение, ведь вы можете не знать, что сейчас происходит в их жизни. Лучшие действия в этом случае – посоветовать обратиться к врачу и по возможности помочь человеку получить профессиональную помощь", – резюмировала Супрун, посоветовав не принимать негатив близко к сердцу.

Пользователи рассмотрели в словах чиновницы скрытую иронию. "Мастер троллинга", "Про несвободных радикалов – тонко", "Это шедевр", – отметили в комментариях.

"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами
"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами
"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами
"Мастер троллинга": Супрун дала совет, как защитить психику перед выборами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как избежать появления свободных радикалов в человеческом организме, намекнув на их схожесть с членами РП.

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Персоны
Олег ЛяшкоВладимир ГройсманУльяна Супрун
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Junio Van
Junio Van
21 мaрта - Всемиpный день людей с синдромом Дayнa= день флага рагулей
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