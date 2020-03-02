Маски не спасают: развенчены восемь популярных мифов о коронавирусе

С появлением нового вируса COVID-2019 родилось и огромное количество мифов. Многих пугают жуткие цифры умерших от этой болезни. В городах и населенных пунктах, где обнаружены заболевшие, люди боятся выходить на улицы, полки магазинов пустеют из-за паники, а в аптеках сметают маски, которые, как выясняется, не могут защитить от болезни.

Мы собрали разные факты о новом вирусе, чтобы развеять некоторые мифы о нем. Подробнее читайте в OBOZREVATEL.

Маски могут защитить

На самом деле обычные медицинские маски не защищают от вируса. Они не могут полностью блокировать распространение вируса. "Скорее такие маски нужно носить больным людям, потому что они смогут защитить окружающих от капель слюны больного, когда он чихает или кашляет. И предотвратить распространение вируса", – говорит врачи-инфекционист Виктория Шевелева.

Обычные маски не защищают ТАСС

Домашние животные могут передавать вирус

По данным ВОЗ, нет никаких подтверждений того, что домашние животные могут заразиться коронавирусом COVID-2019 или передать его людям. Есть только один случай, когда тест на вирус оказался положительным. Речь идет о собаке из Гонконга, у нее нашли в крови следы вируса. Но симптомов у нее не было. Пока она находится на карантине, за ней наблюдают.

Дети не заражаются коронавирусом

На самом деле дети могут заразиться COVID-2019. Хотя по статистике они реже заражаются коронавирусом, чем взрослые. В китайском регионе Хубэй из 44 тысяч случаев заражения только 2,2% - это дети до 19 лет. Правда, часто у детей болезнь протекает бессимптомно, поэтому эти случаи могли быть даже не зарегистрированы.

Так выглядит вирус под микроскопом ZN

Коронавирус поражает только пожилых людей

Это не совсем так. Вирус поражает людей всех возрастов. Просто пожилые люди имеют более слабый иммунитет, и болезнь у них протекает сложнее. Поэтому они чаще умирают.

Заражение коронавирусом – смертельный приговор

Это не так. Только 2-3% заразившихся этим вирусом умирают. Причем у тех, кто даже находится в реанимации, шанс выжить равняется 98%. Каждый день тысячи людей выздоравливают и возвращаются к своей обычной жизни. Гораздо страшнее коронавируса считается вирус Эбола, смертность от которого намного выше.

Многие выздоравливают

Опасно получать посылки из Китая

Это неправда. Никакого риска получать посылки из Китая нет. Это подтвердил и ВОЗ. Вирус может сохраняться на поверхности до 9 дней. При этом, чтобы оставаться живым, ему нужна определенная температура, отсутствие ультрафиолетового излучения и влажность. Обычно коронавирус распространяется по воздуху через капли слюны. А выжить может только в организме человека.

Тоже самое касается банкнот и монет. Для заражения вирусом нужно, чтобы больной человек чихнул или покашлял на деньги.

Коронавирус создан в лаборатории

Нет никаких подтверждающих данных, что COVID-2019 был создан в лаборатории. Кроме того, COVID-2019 очень похож на два предыдущих коронавируса - Sars и Mers. Они также перешли к людям от животных. Например, Mers передавался от верблюдов к мужчинам. А Sars перешел от летучих мышей к мелким ночным млекопитающим, а потом - к людям.

Антибиотики противостоят коронавирусу

Это неправда. Вирусы и бактерии - это два разных вида инфекции. Антибиотики используются для лечения бактериальних заболеваний. Для борьбы с вирусами мы используем противовирусные медикаменты.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!