Здоровая простата – решение найдено

Предстательная железа (простата) – важнейший орган в организме мужчины. Не случайно ее называют также "вторым мужским сердцем".

Здоровье простаты определяет качество спермы, а также полноценность полового акта.

Простатит и аденома простаты – главные болезни простаты

Как и любой другой орган, работа простаты может быть нарушена. Однако, если в былые годы воспаление простаты и другие нарушения ее работы возникали после 50 лет, то сегодня простатит значительно помолодел.

Венерические болезни, курение, переохлаждение, нерегулярный секс – эти и другие причины приводят к таким распространенным болезням предстательной железы, как простатит и аденома простаты.

Простатит – воспаление простаты, вызванное поражением ее железистой ткани микробами, вирусами, другими патологическими микроорганизмами. В результате воспаления, работа этого важного органа нарушается, мужчина испытывает резкие сильные боли, в особенности при мочеиспускании. О половой жизни при этой болезни речь вообще не идет.

Особенно коварна эта болезнь, если она развивается исподволь, годами никак не проявляя себя.

Другая серьезная болезнь, поражающая простату – это аденома или доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Ее коварство в том, что увеличение органа происходит по всем направлениям, из-за чего увеличенная в размерах простата сдавливает мочеиспускательный канал, что делает невозможным нормальный отток мочи из мочевого пузыря. Причиной аденомы простаты обычно является нехватка тестостерона. Не последнюю роль в развитии этого заболевания играет плохая экологическая обстановка, затяжной стресс, избыточное потребление алкоголя, а также нехватка поступления витаминов и микроэлементов, необходимых для ее полноценной работы.

И простатит и аденома простаты, как правило, приводят к ухудшению качества спермы, а в запущенных случаях – к бесплодию и импотенции.

Вот почему так важно, для здоровья "второго мужского сердца", не откладывать визит к урологу или андрологу.

Ситопростат – простое решение для простаты

Приступая к лечению указанных заболеваний, врачи обычно решают комплекс проблем. Основной же упор делается на устранение причины болезни.

Если раньше для лечения комплекса симптомов требовалось множество лекарств, то современные препараты XXI века отличает возможность решать сразу несколько проблем.

СИТОПРОСТАТ® - современный комбинированный препарат для лечения предстательной железы, созданный на основе натуральных компонентов – фитостеролов растительного происхождения. Также в состав препарата входят важнейшие для работы простаты микроэлементы, такие как селен и цинк.

Фитостеролы, использующиеся в производстве СИТОПРОСТАТ, содержат 80% ß-ситостерола – самой активной его фракции. ß-ситостерол улучшает состояние простаты, если пациента беспокоят:

- хронический простатит;

- изменения простаты, связанные с возрастом.

ß-ситостерол полезен не только для простаты – он препятствует всасыванию "плохого" холестерина (ß-липопротеидов) из кишечника в кровь, способствуя тем самым нормализации обмена жиров и липидов, а также снижению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ß-ситостерол является активным ингредиентом растительных масел, обеспечивающий выработку простагландинов, активность тестостерона в простате.

Натуральные фитостеролы легко разрушаются при переработке пищи, поэтому для достаточного поступления их в организм желательно принимать отдельно. В одной капсуле СИТОПРОСТАТа содержится 200 мг фитостеролов – больше, чем у большинства других средств этой группы.

Цинк играет в организме важную роль - с его участием происходит правильное формирование половых органов, а также работа простаты. Цинк участвует в подавлении фермента, контролирующего превращение тестостерона в дигидротестостерон, тем самым поддерживая его нормальный уровень.

При нехватке цинка в организме происходит нарушение работы всей половой системы, повышается восприимчивость к инфекциям, которые вызывают болезни предстательной железы, бесплодие.

Селен необходим для образования в организме антител и, таким образом, укрепляет защитные функции организма, препятствуя проникновению инфекций и простуды. Также, селен способствует поддержанию и продлению сексуальной активности.

СИТОПРОСТАТ обладает широким спектром полезного действия и минимумом побочных эффектов. Вот почему он используется при различных заболеваниях простаты.

СИТОПРОСТАТ следует принимать по 1-2 капсулы в день до еды в первой половине дня, запивая водой. Рекомендованный курс употребления – 2 месяца.

Курс можно повторять несколько раз в год.

Перед применением рекомендуется консультация врача.