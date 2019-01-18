Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Мужское здоровье

''Яйца заслуживают внимания'': Супрун предупредила мужчин об опасной болезни

852Читать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о факторах риска и симптомах рака яичек у мужчин.

Чиновник в Facebook иронично отметила, что куриное яйцо Instagram набрало более 47 миллионов лайков, но "есть яйца, которые заслуживают большего внимания".

"Рак яичек встречается относительно редко и составляет около 1% случаев рака среди мужчин во всем мире. Зато заболеваемость глобально растет, хотя уровень смертности от этого вида рака является достаточно невысоким", – написала она.

Новости
Даже при простуде: Супрун развенчала популярный миф о вакцинации

Супрун перечислила факторы, которые повышают риски заболевания:

- Неопущенные яички (крипторхизм). В период внутриутробного развития яички формируются в брюшной полости, и впоследствии опускаются в мошонку.

- Если есть семейная история этого диагноза. К примеру, если рак яичка был диагностирован у отца, это примерно в 4 раза увеличивает шансы его появления. В 8 раз риск повышается, если болезнь было выявлено у брата.

- Предыдущий диагноз рака яичка. Около 3-4% мужчин, которые вылечились от рака в одном яичке, имеют повышенные риски возникновения рака повторно в другом.

- Возраст. Рак яичка чаще всего развивается в возрасте от 15 до 49 лет. Хотя вероятность его развития существует в любом возрасте.

Мужское здоровье

Мужское здоровье

Estet-Portal

"Типичными симптомами являются безболезненный отек или уплотнения в одном из яичек, или любое изменение формы или текстуры. Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения", – подчеркнула она.

Также среди симптомов названы: отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями, боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель.

"Если вовремя диагностировать рак яичек — в подавляющем большинстве случаев он поддается лечению. Поэтому при наличии симптомов, обратитесь к семейному врачу. Он даст рекомендации, как действовать дальше", – подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун развенчала популярный миф о вакцинации.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Ульяна Супрун
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины