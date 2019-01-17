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/Мужское здоровье

Врачи были поражены: ирландец нашел сперме новое применение

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В Ирландии мужчина лечил свою больную спину инъекциями собственной спермы.

Он на протяжении 1,5 лет вводил в тело семенную жидкость, и в итоге заработал воспаление на руке, сообщает Irish Medical Journal.

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Врачи рассказали, что к ним обратился 33-летний пациент с жалобами на боли в спине. Неврологическое обследование не выявило травм позвоночника. Однако на теле у него врачи обнаружили покраснение и сыпь.

Мужчина признался, что для того, чтобы вылечить боли в спине, он в течение последних полутора лет ежемесячно делал себе инъекции собственной спермы. В основном он вводил себе "лекарство" внутривенно, а также несколько "доз" внутримышечно. "Лечение" пациент назначил себе сам, не консультируясь с врачами.

Рентген руки

Рентген руки

Irish Medical Journal

После такого "лечения" у мужчины воспалилась правая рука. Его госпитализировали и прописали курс антибиотиков.

Врачи отметили, что первый подобный случай в их практике, который делает его уникальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, как спасти мужчин от импотенции.

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