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/ Блоги - Мужское здоровье

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун
Экс-и.о. Министра здравоохранения Украины Все статьи автора

"Кум, а я знаю, что ты др*чиш!": правда про мастурбацию

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Мастурбация - это неизбежная составляющая нормального психосексуального развития. Она предшествует сексуальному поведению, направленному на другого человека. Но бывает и такое, что мастурбация действительно становится проблемой. Когда уже можно начать переживать, а когда еще нет?

Миф о вреде мастурбации здоровью придумал гуру велнеса, доктор Джон Харви Келлогг. Чтобы спасти молодежь от "слепоты и волосатых ладоней", то есть последствий мастурбации (по его мнению), господин Келлогг придумал кукурузные хлопья и слоган "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". Как видим, мастурбировать люди меньше не стали, зато начали есть не очень здоровые завтраки. У доктора Келлогга были жена и приемные дети, поскольку своих он не имел, потому как воздерживался от "греховного секса".

Джон Харви Келлогг

Джон Харви Келлогг

Википедия

Начнем с позитива. Дети исследуют себя и рано или поздно обнаруживают, что касаться гениталий очень приятно. Значит, все с ними в порядке, раз такое произошло.

Благодаря мастурбации дети и подростки познают свое тело, а женщины впоследствии осознают лучшие пути достижения оргазма. Для кого-то важна вагинальная стимуляция, другие женщины прежде всего испытывают оргазм благодаря стимуляции головки клитора и уретры. Мастурбируют (или признаются в этом) преимущественно мужчины.

Мастурбация нужна для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения при отсутствии постоянного партнера/ки или невозможности заниматься сексом так часто, как хочется. Описанные кейсы облегчения симптомов мигрени мастурбацией.

Мастурбацию как альтернативу секса в случае невозможности считают профилактической мерой рака простаты. Если иметь 21 эякуляцию или более в месяц в возрасте 40+ лет, то риск рака простаты уменьшается на треть.

Страны, где до сих пор табуированные сексуальные отношения до брака, а именно Иран, подчеркивают важность мастурбации. Она во всем мире не является чем-то плохим и достойным осуждения, даже если у человека есть патнер/ка. Мастурбация детей или взрослых не входит в перечень психических расстройств, и если человек в гармонии с собой, это не мешает обычным делам, сна, другим людям, нет элемента обсессии, то все в порядке.

Но так бывает не всегда.

Начнем с легких проявлений. Сексологи говорят, что мужчины, которые привыкли к "мертвой хватке" рукой, еще с сопутствующим просмотром порно, могут иметь проблемы с возбуждением и чувствительностью с живым человеком.

К счастью, сенсибилизированные сильной стимуляцией гениталии восстанавливают чувствительность впоследствии, если некоторое время воздерживаться от мастурбации. К слову, просмотр порно, если он не имеет характера зависимости и не портит работоспособность, отношения и бюджет, тоже не является нарушением. Хотя, исследования показали, что если порнография является первоисточником сексуального просвещения, то мужчины пытаются вспомнить и воплотить сцены из порно. Это проблема. В таком случае люди имеют нереалистичные ожидания от своего тела, партнера, самого секса, и получают меньше удовольствия, чем могли бы.

Мифы про маструбацию

Мифы про маструбацию

Коллаж

Иногда мастурбация начинает иметь компульсивный характер, например хватание за гениталии на рабочем месте. Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативные последствия действий. Когда люди делают сексуальные поступки, хотя те и представляют потенциальную угрозу: заражение ВИЧ и другими болезнями, передающимися половым путем, испытывают репутационных потерь, теряют время и деньги, теряют производительность, нарушают законы, и это становится приоритетом жизни, это называется сексуальная зависимость. А любая зависимость не является нормальной. Компульсивную мастурбацию относят к таким сексуальным зависимостям:

Сексуальное поведение, как правило, служит для облегчения физической и эмоциональной боли и является одним из способов преодоления стресса. Сексуальная зависимость любого характера, хотя и ставит целью уменьшить напряжение, создает новую, и так зависимый человек попадает в круговорот.

Компульсивнаяя мастурбация часто присуща детям с оппозиционным защитным нарушением, проблемным поведением, тревожным возбуждением, тиками или иным стереотипным поведением. Описаны также кейсы психически больных людей с видениями, занимавшихся компульсивной мастурбацией.

Поскольку уже подняли такую тему, то поговорим и о влиянии сдерживания.

Оказывается, отсутствие секса и мастурбации в жизни мужчин повышает уровень тестостерона. Тестостерон - это половой гормон, что вызывает определенные типы роста волос на теле, поддерживает мышечную массу, интенсивность метаболизма, маскулинизацию мозга и иногда агрессивное поведение.

"Спермотоксикоза" не существует, но высокий уровень тестостерона действительно в некоторых мужчин может проявляться как агрессия.

"Кум, а я знаю, что ты др*чиш!": правда про мастурбацию

FB Уляны Супрун

Несмотря на то, что тестостерон и способствует росту волос на теле, на ладонях от мастурбации волос не вырастет. Но для мужества не обязательно вести монашеский образ жизни. В течение суток после полового акта у мужчин и женщин повышается уровень тестостерона и количества его рецепторов. Просто возбуждения и мастурбация настолько уровень гормона не повышают.

Считается, что не сексуальное поведение является следствием уровня половых гормонов, а наоборот - их уровень является производным сексуальной активности.

Здоровая сексуальность - это здорово. Зависимости, парафилии нарушения и мастурбация вместо работы - нет.

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Ульяна Супрун Ульяна Супрун
Тема
Здоровье
Место
Украина
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