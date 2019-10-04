Мастурбация - это неизбежная составляющая нормального психосексуального развития. Она предшествует сексуальному поведению, направленному на другого человека. Но бывает и такое, что мастурбация действительно становится проблемой. Когда уже можно начать переживать, а когда еще нет?

Миф о вреде мастурбации здоровью придумал гуру велнеса, доктор Джон Харви Келлогг. Чтобы спасти молодежь от "слепоты и волосатых ладоней", то есть последствий мастурбации (по его мнению), господин Келлогг придумал кукурузные хлопья и слоган "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". Как видим, мастурбировать люди меньше не стали, зато начали есть не очень здоровые завтраки. У доктора Келлогга были жена и приемные дети, поскольку своих он не имел, потому как воздерживался от "греховного секса".

Джон Харви Келлогг Википедия

Начнем с позитива. Дети исследуют себя и рано или поздно обнаруживают, что касаться гениталий очень приятно. Значит, все с ними в порядке, раз такое произошло.

Благодаря мастурбации дети и подростки познают свое тело, а женщины впоследствии осознают лучшие пути достижения оргазма. Для кого-то важна вагинальная стимуляция, другие женщины прежде всего испытывают оргазм благодаря стимуляции головки клитора и уретры. Мастурбируют (или признаются в этом) преимущественно мужчины.

Мастурбация нужна для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения при отсутствии постоянного партнера/ки или невозможности заниматься сексом так часто, как хочется. Описанные кейсы облегчения симптомов мигрени мастурбацией.

Мастурбацию как альтернативу секса в случае невозможности считают профилактической мерой рака простаты. Если иметь 21 эякуляцию или более в месяц в возрасте 40+ лет, то риск рака простаты уменьшается на треть.

Страны, где до сих пор табуированные сексуальные отношения до брака, а именно Иран, подчеркивают важность мастурбации. Она во всем мире не является чем-то плохим и достойным осуждения, даже если у человека есть патнер/ка. Мастурбация детей или взрослых не входит в перечень психических расстройств, и если человек в гармонии с собой, это не мешает обычным делам, сна, другим людям, нет элемента обсессии, то все в порядке.

Но так бывает не всегда.

Начнем с легких проявлений. Сексологи говорят, что мужчины, которые привыкли к "мертвой хватке" рукой, еще с сопутствующим просмотром порно, могут иметь проблемы с возбуждением и чувствительностью с живым человеком.

К счастью, сенсибилизированные сильной стимуляцией гениталии восстанавливают чувствительность впоследствии, если некоторое время воздерживаться от мастурбации. К слову, просмотр порно, если он не имеет характера зависимости и не портит работоспособность, отношения и бюджет, тоже не является нарушением. Хотя, исследования показали, что если порнография является первоисточником сексуального просвещения, то мужчины пытаются вспомнить и воплотить сцены из порно. Это проблема. В таком случае люди имеют нереалистичные ожидания от своего тела, партнера, самого секса, и получают меньше удовольствия, чем могли бы.

Мифы про маструбацию Коллаж

Иногда мастурбация начинает иметь компульсивный характер, например хватание за гениталии на рабочем месте. Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативные последствия действий. Когда люди делают сексуальные поступки, хотя те и представляют потенциальную угрозу: заражение ВИЧ и другими болезнями, передающимися половым путем, испытывают репутационных потерь, теряют время и деньги, теряют производительность, нарушают законы, и это становится приоритетом жизни, это называется сексуальная зависимость. А любая зависимость не является нормальной. Компульсивную мастурбацию относят к таким сексуальным зависимостям:

Сексуальное поведение, как правило, служит для облегчения физической и эмоциональной боли и является одним из способов преодоления стресса. Сексуальная зависимость любого характера, хотя и ставит целью уменьшить напряжение, создает новую, и так зависимый человек попадает в круговорот.

Компульсивнаяя мастурбация часто присуща детям с оппозиционным защитным нарушением, проблемным поведением, тревожным возбуждением, тиками или иным стереотипным поведением. Описаны также кейсы психически больных людей с видениями, занимавшихся компульсивной мастурбацией.

Поскольку уже подняли такую тему, то поговорим и о влиянии сдерживания.

Оказывается, отсутствие секса и мастурбации в жизни мужчин повышает уровень тестостерона. Тестостерон - это половой гормон, что вызывает определенные типы роста волос на теле, поддерживает мышечную массу, интенсивность метаболизма, маскулинизацию мозга и иногда агрессивное поведение.

"Спермотоксикоза" не существует, но высокий уровень тестостерона действительно в некоторых мужчин может проявляться как агрессия.

FB Уляны Супрун

Несмотря на то, что тестостерон и способствует росту волос на теле, на ладонях от мастурбации волос не вырастет. Но для мужества не обязательно вести монашеский образ жизни. В течение суток после полового акта у мужчин и женщин повышается уровень тестостерона и количества его рецепторов. Просто возбуждения и мастурбация настолько уровень гормона не повышают.

Считается, что не сексуальное поведение является следствием уровня половых гормонов, а наоборот - их уровень является производным сексуальной активности.

Здоровая сексуальность - это здорово. Зависимости, парафилии нарушения и мастурбация вместо работы - нет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!