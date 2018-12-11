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/Мужское здоровье

Что влияет на размер полового члена: названы неожиданные вещи

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Определенные токсины и химикаты из окружающей среды влияют на размер и толщину полового члена и развитие яичек. Исследование показало, что длина пениса мужчин, которые подверглись токсинам, была приблизительно на 1,25 см короче длины у здоровых мужчин.

По словам группы ученных из Падуанского университета, это может звучать как плохая шутка, но экспертиза дала четкие результаты, пишет австрийское издание Kurier.

Мужчина под одеялом

Мужчина под одеялом

onedio.ru

Химикаты, которые имеют влияние, называют перфторированными и полифторированными веществами. Они включают в себя около 3000 материй. До 2013 года их использовали для производства тефлона для сковородок, также их часто используют для покрытия кофейных кружек, в производстве верхней одежды, чистящих средств и косметики.

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Для этого открытия ученные изучали под микроскопом гениталии 383 молодых людей в возрасте в среднем 18 лет. Кроме измерений были проанализированы сперматозоиды и гормональный статус мужчин. 212 участников были из региона на севере Италии, где питьевая вода сильно загрязнена перфторированными и полифторированными веществами.

Результаты исследований показали, что у мужчин, которые подвергались влиянию химикатов, пенис и яички были значительно меньше, и качество спермы также имело значительные отклонения, чем в группе сравнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи университета Юты выяснили, что пенисы мужчин с низкой фертильностью, в среднем на 8 мм короче, чем у мужчин без каких либо проблем.

Читайте все новости по теме "Интимные вопросы" на OBOZREVATEL.

Тема
Интимные вопросы
Место
Италия
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