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/ Мужское здоровье

Грозит импотенцией: препарат от облысения имеет разрушительный эффект

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Препарат под названием финастерид, который используется для лечение облысение, оказывает негативное влияние на здоровье мужчин.

Несмотря на то, что лекарство используют миллионы, большое количество представителей сильного пола жалуются на снижение либидо и на такие побочные эффекты, как импотенция, бесплодие, бессонница и депрессия даже спустя годы после лечения, сообщает Daily Mail.

Финастерид способен не только остановить выпадение волос, но и улучшить их рост. Положительные результаты в лечении аллопеции обусловлены тем, что он уменьшает превращение гормона тестостерона в дигидротестостерон, высокий уровень которого вызывает сокращение волосяных фолликулов на коже головы.

Известно, что этот препарат применяется также для лечения увеличенной простаты, правда, в более высокой дозе.

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Таблетки против облысения понижают либидо у мужчин

Таблетки против облысения понижают либидо у мужчин

medicalnewstoday.com

Как писал MedOboz, препарат против импотенции, который рекламируется как натуральный мужской сексуальный стимулятор, может снизить кровяное давление до опасного уровня.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
мужчина
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